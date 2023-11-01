農民盼燒稻根除蟲害 彰化農業處搖頭「這麼說」

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彰化縣溪州鄉水稻飛蝨病蟲害嚴重，農民向議員李俊諭陳情，希望能焚燒根除飛蝨、葉尾蟲等病蟲害，不過依規定不能露天燒稻草，只能眼睜睜看著蟲害擴大，縣府農業處表示，並不建議焚燒，蟲不會再原地等死，只是飛到其他良田，建議搶收，也能依規定來申請保險理賠給付。

李俊諭說，溪州、埤頭等地稻田水稻飛蝨、葉尾蟲的蟲害嚴重，至少有10公頃以上農田受害，恐怕造成減產，不少農民陳情，希望像以往一樣直接燒毀最快，來根除病蟲害再漫延，否則蟲又跑到其他良田去的話，恐怕擴大災情。

農民表示，這期的水稻先有颱風，後有病蟲害，等於在做白工，原本應該要開花結穗的水稻，都已經成了「空包彈」，想要燒還不行，只能眼睜睜看著災害擴大，欲哭無淚，希望政府能夠幫幫忙，看能不能專案處理協助。

縣府農業處表示，依現行法規是不能露天燒稻草，況且燃燒的成效為何不得而知，燒下去只是加速這些蟲害蔓延到其他良田，蟲不可能在原地等著被燒，包括農改場等專家都建議搶收，未來將投入蟲害監測，一旦發現蟲害密度高，就能發警訊共同防治，從監測防治下手。

農業處說，現在已經接近採收期，因此也不可能噴藥，確實讓農民陷入兩難，無奈溪州鄉災損面積未達救助標準，因此只能建議農民未來加強農藥等方式防治，取代燒稻草，若農民堅持要以燒毀方式防治病蟲害，依規定得於7日前提出申請，由消防局、環保局等單位評估核准。

農業處強調，溪州鄉災損造成減產的稻穀，農糧署已公布可以繳交公糧收購，農民收割後真有減產20％以上，同樣可以申請保險理賠給付，不過需先前已登記投保的農民才有，基本型的保險保費則由政府負擔，每公頃可理賠1萬8000元。