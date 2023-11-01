竹林雅集聯展陽明交大登場 呈現15位大師工藝成就

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來自竹林雅集的15位國內重要工藝家，舉辦「竹影搖曳」聯展，即日起至11月底在陽明交大藝文空間展出，工藝家各自以殊異的材質及歷經錘煉的技法，打造出風雅逸趣的作品，呈現出台灣工藝的卓越成就。

竹林雅集起源於1995年，起初只有7位藝術家，如今已有15位志同道合的創作者，擅長的技法包含石雕、竹雕、竹編、陶藝、陶塑、堆漆、玻璃、及螺鈿，其中更有多位是國內外得獎無數的台灣國寶級工藝家。

陽明交大藝文中心主任洪惠冠說，這次展覽的主題是竹影搖曳，15位工藝家就像交響樂團，可以看到非常和諧的呈現，同時每個人都身懷絕技，不僅融合傳統，更結合現代創作技法，從創作中可看見對技藝的堅持，花了一輩子專注在一項工藝技術，才有如此高的成就。

策展人、鴻梅藝術文化基金會執行長林靜雯說，這些工藝師年齡橫跨40歲到80歲，他們的生命故事見證了工藝發展的軌跡，在作品中可看到技藝轉化和文化傳承，雖是器物但也同時滿足了現代人的精神和心靈，盼藉此展覽找到工藝師在台灣文資發展上的定位。

玻璃工藝家林瑤農多次遠赴義大利取經，融合中西技法，創造出唯妙唯肖並具台灣風土傳統風格的作品。林瑤農說，這次展出的《飛天龍如意》是使用玻璃熔漿製造法，因玻璃漿會慢慢變硬，只能在極短時間內塑形，表現出作品的張力。

漆工藝家彭坤炎使用生漆堆疊造形，開創獨特的漆藝作品。彭坤炎說，這次展出的《碧海藍天》，是以藍色系表現夜晚的遼闊心境，製作上使用天然生漆加上礦物粉、螺鈿、蛋殼和金箔，以堆砌技法從底部逐步向上堆砌，因要等待乾燥，每天只能做1公分，大型作品光造型就要半年，經過多次打磨、推光，最後貼上金箔，1件作品需要1年才能呈現。

木雕工藝家蔡楊吉參與眾多重要廟宇的修復工程，從事木雕教學30多年，也創作許多寫實性的木雕作品，扎實的技藝，作品在細節之處透露出多年累積的功力。蔡楊吉說，這次展出的作品《芍藥》，以回紋支撐花形結構，與同時間製成的另件作品《茶花》相映成趣。

這次參展的包括木雕工藝家沈培澤、蔡楊吉；陶瓷藝家林時植、邱建清、施富錡、許明香、許菊、葉佐燁；玻璃工藝家林瑤農、邵尊漢；石雕藝術家邱泰洋；螺鈿工藝家張茂森、張茂欽、竹籐編工藝家張憲平、堆漆工藝家彭坤炎，各自以殊異的材質及歷經錘煉的技法，打造出風雅逸趣的作品。