桃市府「探索北橫」第1站 北橫遊客中心熱鬧開幕

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桃園市觀光旅遊局整修大溪區經國紀念館1日重新開幕，改造後1樓成為北橫遊客中心並提供餐飲、小農市集；2樓經國紀念館規畫經國先生主題特展，嶄新的北橫入口意象起點，期盼帶給旅客不同的體驗與感受。

桃園市長張善政表示，北橫遊客中心與經國紀念館重新開幕，除了可以讓遊客休息，也能一覽經國先生事蹟，開幕只是一個起點，北橫很多景點都在陸續整修，北橫遊客中心可說是北橫旅遊線的起點，希望喜歡山川漂亮風景的民眾，都可以到北橫走走。桃園市政府也正在努力爭取北橫畫設為國家風景區，這裡山明水秀絕對夠資格，11月4日慈湖園區也將重新開放，晚上有水舞是一大亮點，北橫沿線美不勝收，歡迎民眾踴躍來玩。

觀光旅遊局長周柏吟說，北橫台7線連結桃園、宜蘭，是許多自行車及重機騎士喜愛的路線，過往沿線缺乏休憩據點，重新開放的北橫遊客中心定位為北橫旅遊線的第1站，遊客中心內有「北橫之驛」餐廳、小農市集，地理位置上鄰近慈湖紀念雕塑公園、後慈湖等景點，該處成為北橫沿線旅遊景點資訊與服務中繼站，也是一個補給站，更設有經國先生生平展覽，歡迎車友、山友及遊客來此遊憩。

他也說，桃園市府推出「探索北橫」成為重要的品牌，重新詮釋北橫一年四季多元旅遊型態，規畫不同主題遊程內容豐富，相信北橫遊客中心啟用後，未來讓更多遊客可以在此得到更好的旅遊體驗。