從法律觀點看科技 深入剖析AI能與不能

隨著生成式 AI 技術的快速發展，廣泛應用於影像、文本、語 音、設計與音樂等各領域，利用 AI 工具的產製能力，有助於大幅提升工作效率與生產力；但 也可能出現的偽冒訊息、侵權、隱私繼而衍生出的法律、道德與資安風險，是生成式 AI 應用 上的重要議題。

資策會在推動數位轉型過程中，相當重視在科技時代的互動關係建立、社會 規範調適與企業治理，為協助企業穩健邁向 AI，於今年發布「生成式 AI 導入指引─企業應具 備的 AI 素養」手冊，期望提供各行各業在開發與使用生成式 AI 時能有依循規範。國際通商法律事務所與資策會於 10 月 30 日假金融科技創新園區 FinTechSpace 舉辦「當科 技遇上法律－生成式AI未來發展應用座談會」，邀請臺北市政府資訊局趙式隆局長、國際通商法律事務所胡浩叡執行合夥律師與全球金融服務與監管業務委員會Karen Man主席蒞臨演講，從科技與法律觀點探討生成式AI的發展。臺北市政府資訊局趙式隆局長現場就「生成式 AI 的能與不能」進行分享，過去曾創辦過 洽吧智能的趙局長，分享 AI 的各種應用情境，認為決策品質的責任歸屬與配套議題，是實際 發揮效益的關鍵；而 AI 固然會對人力需求有影響，但秉持著樂觀態度，人有無法被機器所取 代的特質，期盼人工智慧能創造出更美好的生活。

國際通商法律事務所的胡浩叡律師針對生成式AI於金融業與各產業的應用，由法律觀點切入探討AI可能會帶來的法律風險層面，包含資料隱私與保密、智慧財產權、網路詐欺與對消費者保護等問題，以及金融業實現 AI 可信 賴發展目標的配套措施。Karen Man 主席則分享全球金融服務與監管的趨勢與框架，表示了 解 AI 的風險與監管議題，有助於協助業者確定未來發展方向。本活動由邱佩冠合夥律師擔任 交流座談主持人，針對 AI 使用限制、風險管控、問責機制與人力取代等問題進行討論，三位講者就剖析 AI 科技的應用面、法規管制面與道德倫理議題發表精闢見解，現場交流熱絡激發 精彩的火花。 活動當天台下共有來自金融機構、法律界、資訊科技業、航運業、零售業、醫療業與學 研界等逾百人報名參加，顯示各領域對生成式 AI 的未來發展均高度關注。本座談會期待藉由 2 科技與法律不同觀點，讓各產業與民眾能對 AI 議題有更深入的了解，在擁抱科技所帶來的便 利與效率的同時，也能思考對社會帶來的影響與相關因應。