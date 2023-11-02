避免退休老年憂鬱 醫建議事先做好規劃

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董氏基金會調查發現，71到80歲長者約1成憂鬱情緒需專業協助。精神科醫師陳永興說，失去工作成就感加上健康問題，易造成心情低落，防退休症候群，可先做好心理、時間和財務準備。

董氏基金會董事長張博雅今天在老年心理健康促進記者會上表示，邁向老齡、人生改變，不僅工作減少，朋友也一個個減少；董氏基金會過往調查發現，71到80歲長者中，每10人有1人憂鬱情緒需專業協助，世界衛生組織（WHO）2015年公布數據指出，老年人口有7%患憂鬱症，但其中僅1.3%接受治療。

寶佳公益慈善基金會董事長賴進祥指出，台灣65歲以上人口超過418萬，以WHO公布的7%比率推估，台灣有29萬名老人罹患程度不同的憂鬱症，但就醫比率不高，需要加強宣導防治老人憂鬱症。

精神科醫師、民報文化藝術基金會董事長陳永興說明，情緒每天有變化如同天氣，心情不好不一定就是憂鬱，醫學上以情緒低落14天到1個月為警訊，若心情低落到影響日常生活、食慾、睡眠、人際關係或工作，就要找醫師，但其實看精神科也「沒什麼」。

退休享受人生最後黃金歲月，開始有較多時間安排自己的事情，為何反會造成低落，陳永興分析，因退休後失去工作成就感，加上身體健康出問題，容易造成心情低落。

陳永興指出，避免退休症候群，可以事先做好心理、時間和財務的準備，並可做志工等對社會有意義的事情，或安排旅遊、親友來往與運動等，並保持好奇心持續學習，把握人生最值得享受無負擔的時刻。

參與拍攝老年憂鬱症防治宣導片「接納，心不受限」的資深藝人趙樹海現場分享，「不要以為退休無所事事」，過去汲汲營營，容易為了目標忽略過程，千萬勿再糟蹋老天賦予的生命，把握所有聽到、看到、聞到、嘗到的，才能無憂慮地面對生命、好好生活。

「退休後，我會去找你」一書的受訪者楊家才說，自己62歲突然中風，生活無法自理，充滿挫折與無助感，在太太鼓勵下才接納中風事實，勇敢面對，積極接受治療；這些年以輪椅代步，也實踐了和太太四處旅行的退休夢想，即使行動不便，仍可以有各樣安排。