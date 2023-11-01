新台幣守住32.5元大關 年末攻防看兩貨幣臉色

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美元指數居高不下，主要亞幣未見轉強曙光，新台幣兌美元今年已重貶逾1.7元，近期匯價持續探底，1日最低一度貶至32.494元，距離32.5元大關僅半步之遙，尾盤央行再度進場調節穩匯，貶幅應聲收斂，終場以32.484元、貶6.5分作收，再度刷新今年新低價，且創下2016年6月28日以來逾七年新低，市場觀望美國聯準會（Fed）會後談話，總成交量縮小至9.3億美元。

匯銀主管表示，美國高利率將維持一段時間，目前市場預期年底前Fed應不會再升息，但預料Fed將維持「不把話說死」的基調，換言之，市場仍無明確方向，美元指數預計將在高檔盤整，年底前全球匯市要反轉機率也不大，預計新台幣仍是偏弱格局。

不過，觀察央行近期操作策略，明顯在32.5元下方加大調節力道，連日拉尾盤穩守匯價。匯銀預期，應不至於快速貶破32.5元重要心理關卡。

儘管央行尾盤積極阻貶，但匯銀主管強調，央行防守不會拘泥於固定價位，而是看其他亞幣相對走勢，關鍵還是人民幣及日圓走勢，若兩大貨幣繼續弱下去，央行也沒有理由強硬防守，不排除也可能放手，直接讓新台幣貶破32.5元。

「另一大關鍵是Fed主席鮑爾發言」，匯銀主管分析，若鮑爾發言偏鴿或鷹很重要，尤其要觀察他對12月升息是否表態，假如暗示年底前都不升息，預計美元指數將拉回，屆時非美貨幣就有機會反彈，但若持續不把話說死，美元恐怕將續強，亞幣要反攻向上就要再等等。

另有外匯交易員則分析，年底前跌破32.5元也非不可能，畢竟日圓目前貶至150價位，人民幣也維持緩貶格局，以大陸景氣觀察，近期PMI數據又回落，經濟尚未出現持續好轉的跡象，除非大陸經濟讓市場有信心，人民幣才有機會帶動整體亞幣翻揚。

根據央行統計，美元指數漲0.45％，1日主要亞幣續挫，日圓重貶0.73％、韓元下殺0.5％、星幣貶0.31％、新台幣貶0.2％、人民幣貶0.02％。