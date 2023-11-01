「白河柑巴嗲 關子嶺酒柑心」 黃偉哲邀慢遊放鬆身心靈

台南白河著名的南寮椪柑進入盛產期，白河區公所1日在市府永華市政中心舉行「2023白河柑巴嗲爬山採椪柑x關子嶺酒柑心」宣傳記者會，預告活動將於11日在關子嶺嶺頂資訊站前廣場登場。市長黃偉哲邀請大家前來白河慢遊，既浪漫又放鬆身心靈。

今天的宣傳記者會現場，還邀請育德工業家事職業學校調酒社帶來精彩的椪柑調酒演出，市議員李宗翰、周嘉韋、王宣貿、蔡筱薇等人，也到場共襄盛舉推薦優質的南寮椪柑。 黃偉哲表示，秋高氣爽時節特別適合爬山增進身心健康，目前正逢「關子嶺溫泉美食節」期間，推薦遊客中午先吃甕窯雞山產大餐，下午再到南寮採買椪柑，補充「讓人水水」的維他命C後，晚上接著參加「關子嶺酒柑心」活動，在悠揚樂聲裡與三五好友乾杯，晚上留宿關子嶺泡溫泉、賞燈。 白河區公所指出，11月11日活動當天，現場除有椪柑展售及美食小吃攤位，市議員李宗翰也媒合鄰近知名酒吧，以南寮椪柑製作酒品特調，當天來到關子嶺住宿的民眾（限額800名），即能憑兌換券領取1杯特調，泡完溫泉並享受微醺之後，再入住當地旅館，將溫泉、農產與府城酒吧文化結合，帶給旅客「酒柑心」的回憶。 區公所說，當天還邀請由退休校長組成的星期二樂團帶來精彩的音樂表演，希望讓旅客們能度過一個充實、美好的周末。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！