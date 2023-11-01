遠傳、文策院共組影視娛樂基金 美國及亞洲跨國娛樂集團將加入

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

遠傳電信攜手文策院共組影視娛樂基金，並透露，美國及亞洲跨國娛樂集團陸續加入。

1日並在文化部長史哲的見證下簽署「影視產業合作備忘錄」（MOU），未來將與多個國際娛樂集團推動台灣原創內容，共同將本土影視內容推向國際舞台，力拚內容產業鏈國際化。

帶有當地文化特色的原創影音內容成為近年來國際娛樂圈的主流趨勢，更是各國文化發展的重點項目。

遠傳總經理井琪表示，受到國際串流平台進入台灣、新冠疫情影響，民眾娛樂和觀影習慣加速改變，影視內容需求增加，單純擴充片量不足以抓住觀眾眼球，獨特且精緻用心的內容才是OTT的決勝關鍵。遠傳friDay影音在韓劇、韓綜具有領先優勢，在既有基礎之下，遠傳一方面「以投代購」力挺本土原創影音內容，年初更與知名資深製作人柴智屏和霹靂國際多媒體合組米神國際，致力打造優質本土內容；今日再下一城擴大本土內容投資與文策院共組影視娛樂基金，並將結合國際娛樂集團的資源，讓台灣的原創影音走向國際。

見證國內電信業者宣示將加碼投資臺灣原創內容，史哲表示，業界的行動證明了《文創法》修法確實有助於為臺灣文化內容產業引進活水，在網路基礎設施佈建完善的今日，電信業者的投入，更能讓臺灣的網路高速公路上，有更多臺灣原創內容的奔馳，他也期盼在電信業加大對內容產業的投資下，能與更多跨國業者合作、逐步健全文化內容產業生態系，提升臺流在國際市場上的競爭力。

文策院董事長蔡嘉駿表示，文策院鼓勵電信業者投入文化內容產業，除了藉由本身的資源，也能透過電信業者擁有的會員數據資料，拓展更多的市場與商機，完善文化內容產業生態系，幫助臺灣文化內容產業在競爭激烈的全球市場中取得一席之地。

遠傳2022年首次投資的戲劇作品，與公視合資製作《你的婚姻不是你的婚姻》，並於今年獲金鐘獎11項提名；2023年遠傳攜手群星瑞智、霹靂國際多媒體、宏達數位影業合資成立米神國際，致力於高品質的台灣影視內容。

遠傳將以原創IP走向國際、與國際知名製片合作、推廣本土音樂內容與演出等策略持續投入影視與音樂內容，例如今年共同主辦台北城市音樂節（City Flow Music Festival），邀集台灣原創樂團與來自泰國、日本的樂團演出，用多元音樂風格和流行文化打造兼具在地特色與國際化形象的都會型音樂祭，今後遠傳將致力推廣本土音樂與國際市場接軌，讓消費者在國內就能輕鬆看到國內外頂流歌手或音樂團體的精彩演出。