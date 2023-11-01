大陸公布貢嘎山等最後九座著名風景名勝山峰高度數據

中國大陸自然資源部網站11月1日消息，大陸國務院10月23日經批准並授權，自然資源部聯合國家林業和草原局向社會公布貢嘎山等9座著名風景名勝山峰高程數據。 其中，貢嘎山高程數據為7508.9米，四姑娘山高程數據為6247.8米，螺髻山高程數據為4354.2米，光霧山高程數據為2507.2米，獅子王高程數據為4981.3米，格聶山高程數據為6174.5米，央邁勇高程數據為6033.0米，仙乃日高程數據為5998.5米，夏諾多吉高程數據為5951.3米。公告要求，在行政管理、新聞傳播、對外交流、教學科研等活動中使用上述高程數據。 根據大陸《測繪法》《測繪成果管理條例》等法律法規規定，對重要地理資訊數據施行統一審核與公布制度。此次公布的貢嘎山等9座山峰高程數據，由四川測繪地理資訊局於2022年組織完成測量。 據瞭解，2006年7月至10月，前大陸國家測繪局協商國務院有關部門，綜合考慮知名度、影響力、使用需求等因素，將包括貢嘎山、四姑娘山、螺髻山、光霧山、獅子王等5座山峰在內的78座著名風景名勝山峰高程納入國家重要地理資訊數據範圍，但受技術條件限制，當時無法完成這5座山峰高程測定工作，未予公布。 近年來，隨著測繪技術能力的提升，已具備精確測定上述山峰高程的條件。格聶山、央邁勇、仙乃日、夏諾多吉等4座山峰均位於國家級自然保護區，社會知名度、關注度較高。自然資源部經商國家林業和草原局等有關部門，將4座山峰的高程數據確定為重要地理資訊數據。 上述9座山峰主要位於國家級風景名勝區、國家級自然保護區、國家地質公園，依法公布並採用準確的山峰高程數據，有利於引導社會公眾使用權威的重要地理資訊數據，進一步樹立自然保護的意識和科學理念。 此次發布的9座山峰高程數據與當前出版物、行政區劃圖和網路使用的高程值相比更加精確，充分反映了中國測繪地理資訊科技水準和基礎設施的進步。一方面，基礎控制精度更高；另一方面，測圖模式更加先進，測圖精度有了明顯提高。