蕭萬長王金平等政壇大老現身 中道高峰會重磅開講

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俄烏戰爭與以巴衝突造成全球動盪不安，台灣也處在兩岸關係緊繃、總統大選情勢紛亂中，中華中道領導文化總會舉行「2023第2屆中道高峰會」，會議當天邀請到25位政界、經濟、產業界與媒體界重量級領袖發表建言。

包括：蕭萬長與呂秀蓮2位前副總統，以及前立法院院長王金平、前行政院長劉兆玄、前考試院副院長高永光等三位院長，前內政部部長李鴻源、政壇大老高育仁、前監委葛永光等；新加坡現代企業管理協會會長杜希仙更帶領數十位企業界專家組團參與。十幾家上市櫃企業及兩位佛教界大師也前來共襄盛舉，理事長陳樹親自頒贈感謝狀與11家合作支持單位。

高峰會一開始由中道理事長陳樹打頭陣，演講「廉明政道與清淨輿論──中道是最適選擇」，強調中道是承襲五千年東方人文與道統文化的精髓，同時結合了西方的科技與創新的精神，可分為科學思維、哲理思想與本體自性三層面，科學中道重平衡和諧，追求互利共贏；哲理中道重仁義道德，追求圓融祥和；本體自性中道重無私無我，追求圓滿究竟。他表示，21世紀是關鍵的世紀，中華民國在台澎金馬展現中華文化的底蘊，其精髓也就是中道，他也期待未來中道可以幫助人類與地球，成為最佳的選擇。

許久未現身公眾的蕭萬長前副總統，排除萬難來參加。他在致詞中指出，中道高峰會的主題：廉明政道與清境輿論，非常重要，有助於匡正時局、淨化社會，對於國家人民的發展、兩岸與世界和平，都有其重要價值。身為曾經的經貿一把手，他特別強調中道是解決地球與人類危機，平衡科技與人文的重要方針。台灣過去從MIT（Made In Taiwan）升級到BIT（Brand In Taiwan），現在更致力提升聯合國提倡的ESG（Environment、Social、Governance）和永續發展目標（SDGs），結合中道思想，將形成重要的生態系，引領未來主流，這也將是提升國家整體價值、未來發展的競爭力所在。他期許中道思想將為21世紀人類和諧、地球永續提供更好的出路。

前立法院長王金平近年來致力推動「政道合一」，希望以「道」影響政治，走向清明的政道。他也重磅抨擊民進黨，政府變成最大的雙標黨，並認為「廉明政道與清淨輿論」主題很貼近台灣現在的社會氛圍，民眾不滿民主不見了，新聞自由沒有了，清廉也沒有了。輿論變成由執政黨掌控的一言堂，黨同伐異，NCC更淪為政府的打手；擋疫苗、護萊豬、擁核食、大停電、挺抄襲、居住正義跳票，讓台灣最美的風景不再是人。他認為造成這種後果的因素很多，但忽視中道是一個很關鍵的因素。政道不廉明，讓司法改革淪為笑話；輿論不清淨，導致媒體變成民進黨的派系之一，造成寒蟬效應，令人不寒而慄，國家前途更是令人迷惘。他呼應今天的主題，呼籲政道必須廉明，輿論必須清淨，政道唯有恪守中道，廉能澄明、允執厥中，大家一起集思廣益，結果一定可以喚醒社會。

緊接著「高峰對話」由台灣經濟研究院董事長吳中書主持，現場邀請到前副總統呂秀蓮、中央佛教會理事長釋淨耀法師、中原大學董事長張光正及二十一世紀基金會董事長高育仁一起探討「廉明政道對國家及全民之影響」，與談認為國家與全民關係如同「皮之不存，毛將焉附」，唯有政治廉明才能促進社會和諧並有助國家安定與發展。而宗教本是中心思想的教化，正信的宗教可以導正人心，對國家發展及全民也具有相當穩定與正向的功能。

中華中道領導文化總會為非營利組織，高峰會由各界共同支持辦理，包括台灣文學藝術界聯合會等單位協辦，大田精密工業、人盤行政中心、再豐國際開發、信義房屋、鑽石資本、大聯大控股、普萊德科技、彥臣生技、詩肯企業、本久科技、梅花基金會等單位，大田精密工業董事長李孔文、普萊德科技副總許華玲也親臨會場並公開致詞。

在國際紛亂、兩岸不和平、人心惶惶的巨變時代，今年高峰會延續去年主軸「中道是二十一世紀的最佳出路」，並衡酌當前政經及社會發展情況，希望能藉由中道文化深植及廣化，形成普世價值，為人類和諧與地球永續找到最佳解方。