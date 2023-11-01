《光電股》彩晶Q3每股虧損0.38元 資本支出僅動用近8億元

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【時報記者莊丙農台北報導】彩晶(6116)公布第3季財報，單季營收32.64億元，季減4％，營業毛損6.18億元，營業損失為10.96億元，歸屬母公司業主淨損10.81億元，每股虧損0.38元。2023年第3季底每股淨值約為15.13元。公司也公告資本支出執行情況，由原本2月估計38億元預估僅動用不到8億元。

第3季總出貨量較第2季減少約11.3％，為305.6萬片(換算19吋約當量)，整體產品平均售價約為美金34元。在產品出貨方面，中小尺寸出貨量約為4,904萬片，大尺寸面板出貨量約為39萬片，Hannspree自有品牌產品出貨量約為2萬台。

在產品組合方面，6吋(含)以下手機面板產品佔總銷售金額之27％，6.1吋~10.4吋中尺寸平板相關產品佔總銷售額62％，11吋以上大尺寸面板產品佔11％。

彩晶2月原本估計資本支出為38億元，進行工廠生產線優化與提升生產效能。不過，因設備改善與保養精進，並使用CF廠原設備生產TS1產品，取消TS1移機專案及CF舊線活化專案，截至10月底實際執行約7.67億元，相較原本預算減少執行約30億元。

累計前3季營收93.56億元，歸屬母公司業主淨損28.18億元，每股虧損0.99元。