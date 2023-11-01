同泰自11／3起恢復為普通交易方法

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證交所表示，同泰（3321）因最近二期公告申報的財務報告淨值均逾3億元，每股淨值並達5元以上，將自11月3日起，其上市有價證券恢復交易方法。

證交所指出，同泰之前因111年申報財報顯示淨值已低於所列示股本二分之一（即每股低於5元），經公告自今（112）年3月2日起，其上市有價證券列為變更交易方法。

證交所說，但同泰最近二期公告申報的財報淨值均逾3億元並達所列示股本二分之一以上，原列為變更交易方法原因已消滅，且無其他應列為變更交易方法之情事。