范振鴻｜量縮整理 留意強勢題材股

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技術面的部分，加權指數今日收漲37.29(+0.23%)，量能萎縮至2,129億元，量縮上漲，K線呈現十字線，指數維持偏弱格局。技術面持續承壓，目前持續連5日線都站不穩，同時短期均線持續為壓，未有止穩訊號。

櫃買指數收漲1.04%，量能594億，大漲但整體量縮，整體仍以反彈視之，且昨日為開高走低帶量長黑破線走勢，今日雖大漲大仍不符合止穩訊號，且均線持續為壓。

國際消息部分，日本央行昨日進一步放寬利率控制區間，1%並不硬性防守，但仍會積極壓抑債券利率，不如市場預期的1.5%明確的點位，使得市場認為緊縮狀況低於市場預期，導致日幣進一步貶破150。台灣時間周四凌晨兩點將公布利率決策，市場關注兩點半鮑爾記者會是否釋出更多利率消息，同時今晚將公布JOLTS職缺數，週五將公布非農就業數據，市場可能再掀起波動。

整體個股觀察：今日多為昨日短線大跌後反彈，今日相對強勢族群為觀光飯店、MLCC、矽晶圓、光通訊，其中本月11/3~6為觀光旅展，因此相關個股受惠題材上漲機率較高，基本面去年至今年上半年已經墊高，並不利股價動能，今日如山富、 燦星旅、 五福，須慎防展前大漲，展後題材結束的獲利賣壓。光通訊部分強勢的則為 華星光、 聯鈞、 創威，其中華星光創一個多月以來新高。

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