《產業》成運汽車、兩備集團簽署MOU 2025年千輛電巴登日

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【時報記者莊丙農台北報導】台灣電動巴士大廠成運汽車今天與日本兩備(Ryobi)集團簽署合作協議備忘錄，雙方共同進軍日本電動巴士市場，初期合作目標包括：兩備自有車隊路線建置「快充電巴示範車隊」、機場電動巴士交通車業務、2025大阪萬國博覽會電動巴士交通車業務，至2025年成運快充電巴透過兩備將在日本銷售1000台電動巴士，創造百億營收。

日本巴士協會將2023年定為「電動巴士普及年」，不但將現有充電樁3萬座增至30萬座外，並編列100億日元預算補助購買電動車，並無論進口與當地打造每台車補助購置的一半，目標是2030年累計引進1萬輛電巴。

在配合政府大力推動政策下，成運和兩備集團完成簽署後，成運將指定兩備為獨家經銷商，在日本銷售其電動巴士產品，並提供維修保養等售後與技術服務。成運汽車董事長吳定發表示，這次重大合作案讓他充份體認到日本市場推動電動巴士的企圖心，認為快充技術對日本市場是非常好的發展平台，同時台日在文化上非常相近，吳定發期盼將台灣建立為全球電巴的主要供應鏈，打造性能優質的電巴。

兩備集團目前營運的交通巴士和船隻路線，橫跨岡山和福山地區，包括往返岡山和廣島的城際共用高速巴士、前往岡山和廣島機場的利木津巴士，以及東京、岡山、福山和尾道地區的計程車、岡山市的軌道電車，還有以貓站長而聞名的和歌山地鐵、以瀨戶內海為中心的渡輪和遊船，以及連接中部國際機場和三重津市的高速客輪。提供乘坐愉快且易於使用的車輛和船隻，讓乘客能有個安全並且安心的乘坐體驗。

成運總經理吳忠錫指出，預計2024年第3季首批200台電巴在日本試營運，2025年能銷售達到1000台，創造百億元營收。而除了日本外，成運汽車也積極海外布局，也將切入新加坡市場，預估明年3月底打造樣車送到新加坡試營運。