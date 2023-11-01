頂尖業務千萬經紀人林煥紋分享速效策略

近年來，花蓮的不動產市場逐漸受到注目，許多投資者紛紛將目光投向這片具有巨大潛力的土地。然而，在這片競爭激烈的市場中，林煥紋卻憑藉著他的「首三分鐘」策略，成功站穩腳跟。他堅信，每次與客戶見面的首三分鐘，是建立信任和專業形象的黃金時段。透過事先的準備、深入的產業背景了解以及專業的建議，他能迅速捕捉客戶的真正需求並獲得他們的信賴。

房仲經紀人的專業知識無疑重要，然而對林煥紋來說，真誠的服務才是取得成功的金鑰。在今日資訊洪流中，只有真摯地與客戶分享、分析和提供完整資訊，才能夠贏得他們的信任。這樣的態度不僅讓林煥紋成功地打破多項交易紀錄，更帶來了大量的回頭客。而在三分鐘的訣竅中，林煥紋認為，成功的關鍵在於「先利他而後自利」。他深知，真正的成交不在於口若懸河的話術，而在於站在客戶的角度，解決他們真正的需求。

事實上，林煥紋的成功絕非偶然。在過去的20年中，他成功經手了無數的大筆交易，包括台商、大陸及美國的大型集團。他與客戶建立的深厚關係，使他能夠更深入地了解他們的需求，並提供超乎預期的解決方案。

儘管林煥紋成功完成了許多大型交易，他依然不忽視小額交易。無論是大筆的買賣或是小額的租賃，他都視如己出，以同樣的熱誠投入其中。即使是只值5000元的出租案件，他都會全心全意地為客戶提供服務。他笑著說：「這套房子我帶了快20組客人看，直到找到合適的租客為止。」對於林煥紋而言，他始終認為事必躬親，耐心和堅持是成功的關鍵。不論任何大小的事，他都會竭盡全力，致力做到最好。

其中一個令人印象深刻的案例是一位從台灣西部來到偏鄉花蓮租屋的客戶，在租屋時提出了一個問題：「女兒轉學需要入戶籍，可不可以請房東幫忙讓我們遷入戶籍順利入學？」林煥紋不僅熱心協助他們遷入戶籍，更主動幫忙他們搬家，讓這一家出外人感受到花蓮的熱情及溫暖。正是這份不以善小而不為的精神，讓林煥紋和客戶建立了深厚的友誼。之後，不管是事業上的大小事，客戶都會前來討論。客戶和林煥紋說：「因為你是我來花蓮的第一位朋友呀！我最相信的就是你！」約莫五年後，這位客戶也透過自己的努力，和朋友一起打拚，從租公寓的出外人，最後經過林煥紋介紹，購買了近七千萬的廠房！

除了與客戶建立深厚的關係，林煥紋還持續提升自己的專業能力。他深知要在這個競爭激烈的市場中脫穎而出，必須具備超越同業的專業知識和服務能力。因此，他不僅參與各種專業學術研習，還積極參與各種行業合作會議，以不斷提升自己的專業水平。

林煥紋以其「首三分鐘」的策略，成功在花蓮的不動產市場中建立起自己的品牌「花蓮地產威力大師」和專業的形象。他的成功，不僅依賴於他的專業知識和經驗，更重要的是他對客戶的真誠和關心。