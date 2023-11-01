減稅效果發威！退稅金額達591億元 創歷史新高

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財政部公布今年報2022年度綜合所得稅情形，3批退稅共計退稅件數為355.84萬件，金額共計591.89億元，年增率分別為2.58％與10％，同時創歷史新高。

主要原因在於2022年度，因為物價上漲因素，免稅額、標準扣除額、薪資特別扣除額、身心障礙扣除額、課稅級距調整等調整，使退稅額明顯增長。

前兩批退稅分別在7月31日、10月31日已經完成退稅，而第3批退稅對象逾申報期間以二維條碼、人工申報或書面方式確認稅額試算的退稅案件，預計明年1月19日退稅。