高雄2重要大型展聯袂展出 駁二迸出產業藝術火花

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高雄設計節與國際鋼雕藝術節皆是高雄重要的大型展覽，而今年鋼雕藝術節除維持現有的戶外現場創作，同時企畫室內展覽，並與高雄設計節聯袂展出，自1日起至12月3日於駁二藝術特區蓬萊區展出，此次以金屬產業的衝壓技術概念，將幾何圖形拆解組裝成設計節主視覺的倉庫造型，為2個屬性不同卻各顯特色張力的展覽揭開序幕。

今年高雄設計節從日常生活的微小設計出發，提醒觀者設計無所不在，更藉由孩子們的觀察天賦，發現獨特的設計切入點，延伸至6個充滿想像力的主題展區。而誠品生活駁二店成為本次衛星展區， 展出60位設計師回應展覽主題的推薦選書；創意逛大街擴散到鹽埕哈瑪星巷弄街區，用50個故事據點發散在地文化底藴。展期間更以輕軌列車作為移動展場，可在車廂內看見生活中60個常見物件，隱藏著微小卻重要的設計。由小而大，從小地方開始發現新觀點，讓探索一切變得有趣。

高雄國際鋼雕藝術節不僅延續過往鋼雕現地創作的傳統，更結合主題展覽，將展場打造成金屬製造所，讓設計與藝術共創，突破「鋼雕」藝術的既有想像。展場從鋼鐵冶煉熔造意象的橘色長廊開始，就地取材的作品，讓民眾意識到生活與鋼鐵息息相關；懸掛數幅如海浪波瀾的鋁捲與堆疊近萬節錏管的穿透空間，展出多件「家與自身印記」的作品，呼應高雄這座以工業起家的海洋城市以及城市中的鮮活記憶。展覽中也有聲音影像、實驗概念等形式的創作，跳脫鋼鐵媒材框架，為鋼雕藝術節開啟更多元視野。

高雄市政府文化局長王文翠表示，2節首度聯合售票的考驗來自如何讓2個展覽有所連結，且保有各自的原汁原味，盼能透過設計、藝術與高雄的緊密串連，讓帶給觀者一加一大於二的創造量能。此次的命題由小而大也希望能突破同溫層，吸引親子觀展，讓學童從小培養設計概念，並體驗生活中無所不在的設計。

高雄設計節策展人郭中元表示，在規畫以城市為名的設計節時，會希望命題能為城市環境帶來漣漪似的擴散效果，透過由小而大的命題，期待可以讓觀者思索美感教育與實驗性議題。