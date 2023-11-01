Autopilot軟體無缺陷 特斯拉自駕致死訴訟勝

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】特斯拉（Tesla）的駕駛輔助功能Autopilot遭到導致死亡的指控案件，周二在美國法院獲得首場的勝訴。此為特斯拉重要的勝利，因為該公司同時還面臨其它相關技術的訴訟與聯邦調查。

陪審團拒絕認定該軟體存在缺陷。執行長馬斯克（Elon Musk）此前稱該Autopilot系統對公司未來非常重要，但該系統目前已經引起監管和法律單位的審查。

民事法庭的結果顯示，特斯拉的觀點獲得支援：當道路上出了一些問題時，最終責任是落到駕駛者身上。

該民事訴訟宣稱，Autopilot軟體系統導致車主Micah Lee的Model 3以每小時105公里的速度突然偏離洛杉磯以東的高速公路，撞倒了一棵棕櫚樹，車子並在瞬間起火。

原告要求陪審團賠償4億美元，外加懲罰性賠償。

特斯拉否認自己負有責任，表示Lee在開車之前有飲酒。特斯拉還辯稱，目前尚不清楚Autopilot在事故發生時是否處於運行狀態。

陪審團宣佈，他們發現該車沒有製造缺陷。投票是在第四天辯論時候做出的，投票結果為9比3。

特斯拉表示，陪審團的結論是正確的。

特斯拉在今年4月時也贏得了一項審判，該公司當時採取的策略是，告訴駕駛員，該技術需要人工監控，儘管該技術的名稱是「Autopilot」（自動駕駛）和「Full Self-Driving」（全自動駕駛）。