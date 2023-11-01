瑞典餐桌文化：你可以來我家玩 但不能在我家吃晚飯！

旅居瑞典跟生活在瑞典並且在瑞典工作生活的差異？「瑞典劉先生」（劉晉亨）出版《斯德哥爾摩宜居指引：劉先生的十二年瑞典駐地觀察與剛剛好文化剖析》，除了在書中分享他在瑞典生活12年的經歷， 也特別分享瑞典的餐桌文化給中時讀者。

瑞典劉先生分享，瑞典的餐桌文化，即是「你可以來我家玩，但不能在我家吃晚飯」的現象，其實在瑞典非常平常，因為瑞典人重視家庭生活，晚餐是一天當中的重要時刻，全家人忙碌了一整天後，終於能夠一起坐下來用餐，好好享受共處時光，而「你不能在我家吃晚飯」背後最深層的意義，則與幾乎深植在瑞典人心中的「詹代法則」（Law of Jante）有關。

詹代法則可說是瑞典的精神，不追求個體的突出，沒有誰比誰好，也沒有誰比誰優秀，其文化強調人人平等，因此如果餐桌上順便餵飽別人家的小孩，可能展現出的是自己比較強勢的能力，有違瑞典人的平等精神。所以到瑞典朋友家玩，如果過了晚餐時間還想要繼續玩，就得等瑞典家人用餐後才能繼續玩，這些是瑞典人從小到大都習以為常的事，就比較不容易感到有壓力。

這樣的文化對台灣人的好客，華人常常邀約一起吃飯的文化，真的非常不同，瑞典劉先生提到，如果今天家中突然多一個人用餐，也就意味著，要消耗掉原本已經預計好的餐量，會用到未來某一餐的食材，這樣的非常精算的用餐習慣，不只是在朋友之間，親友亦是，瑞典劉先生的朋友，每每到公婆家用餐，隔天總會算好前一晚的分攤費用，再請兒媳轉帳，既公平又兩不相欠，分得清清楚楚。

除了分享瑞典的餐桌文化，瑞典劉先生也分享旅遊跟生活的差異，像是，在瑞典旅遊的時候，會看到非常美麗的湖光山景，或是純白的雪景，感覺一切非常的靜謐，可是在這裡生活，再美的雪景也會看到變得平凡，會變得美景疲乏，加上處處生活不方便，對於旅人來說的慢活，其實就變得沒有效率。

至於美食，他表示，他非常喜歡只有在每年一月中到二月底季節限定銷售的甜點「Semlor」，把一個圓形的麵包去頭之後裡面挖空，放入新鮮的杏仁醬、以及綿密又香醇的鮮奶油，再把原本切掉的部分像漢堡一樣蓋回去，非常好吃，他也推薦給在這季節到訪的旅人，不妨也可以嘗試一下在地美食，想了解更多瑞典文化也可以閱讀他的著作《斯德哥爾摩宜居指引：劉先生的十二年瑞典駐地觀察與剛剛好文化剖析》。