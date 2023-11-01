國際票券落實ESG 連續4年獲頒光鐸獎

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國票金（2889）旗下子公司國際票券推展綠色永續金融不遺餘力、成果卓越，20日獲經濟部能源局頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」，成為唯一連續四年獲獎之票券業。國際票券依不同類型的業者進行個案評估，提供客製化、專業化且多元的融資方式，使綠能業者能順利籌措資金，優異的成果使國票再度獲得光鐸獎之肯定。

國票金控今年累計前九月合併稅前盈餘15.72億元，前九月稅後純益15.94億元、仍年成長32.95％，每股稅後純益（EPS）為0.46元；至9月底每股淨值11.4元。9月獲利較8月下滑，主要有三大原因，首先，票券本業持穩、投資受國內外股債市整體不佳影響，相較於8月最熱時的評價有落差。其次，證券經紀本業受台灣股市量價下跌而略有下滑，自營投資也是受國內外股債市整體不佳影響，同樣比8月評價落差。最後，創投持股也是受國內外股市回檔整理影響。

國際票券邱彥郎總經理表示，國票積極配合政府發展綠能政策，延續5＋2產業創新計畫，投入6大核心戰略產業。在國票金控魏啟林董事長帶領下，自2013年跨入綠能融資業務，落實環境、社會與公司治理（ESG）的責任，近年更因應政府「2050淨零排放」政策，擴大ESG相關融資業務，透過商業本票的保證及承銷業務，將貨幣市場游資引導至低碳產業，達到永續發展及淨零排放目標，成為推廣綠色金融之先行者。

國際票券承作多種太陽光電案場類型，包含地面型、屋頂型、水面型及漁電共生等，且為使綠能業者在籌措資金時更加順利，針對不同類型的業者，提供客製化且多元的融資方式，近年更建立涵蓋儲能、地熱、風力、水力、生質能及光儲合一等再生能源專案融資SOP，積極爭取主辦及參加聯貸融資，持續開發相關綠能產業授信案件。

國際票券安惠泉副總經理表示，國票於2022年3月統籌主辦廷捷電力75億元聯合授信案，主要因應授信戶規劃在台南麻豆投資興建160MW漁電共生太陽能電廠專案，打造全台最大漁電共生太陽能電廠，並創下國內票券公司主辦太陽能電廠聯貸案首例。同年10月主辦泓德能源子公司-日運綠能於台南七股預計興建之42.9MW，總額度20.89億元之聯合授信案；2023年3月參與義暘綠電位於屏東，總裝置容量99MW，新台幣50億元之聯貸案，全力支持綠色金融之發展。截至2023年3月底，國際票券承作之再生能源專案融資，每年約可產生3.7億度綠能，相當於減少18.3萬噸碳排量，相較前一年度減碳量成長4.13％，有效改善氣候環境，為台灣能源轉型貢獻一份心力。

國票金控陳冠舟總經理指出，子公司國際票券連續四年獲頒光鐸獎，為金融業界少數之一，是肯定國際票券推展綠色金融的決心與努力，未來積極將碳排資料納入授信考量，協助業者辦理永續發展領域投融資，持續引領台灣低碳轉型，並響應「綠色金融行動方案3.0」，提供領先創新之金融服務，期許達成環境生態、農漁民權益、產業發展、綠色金融及政府政策多贏之局面。