蘭嶼原生種酸橙「像橘又像柚」 特色飲品蘭嶼獨賣

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台東縣地方產業創新研發推動計畫1日在禾風新棧度假飯店舉辦成果發表會，台東縣府表示，今年共有35家業者申請、19家業者通過審查獲得補助，研發成果包括蘭嶼特色的「酸橙」伴手禮及運用海埔姜、黃金果等開發天然植萃洗沐用品等，打造台東特有品牌。

蘭嶼「拿拿悟工坊」業者開發蘭嶼原生種酸橙，研發出在地特色伴手禮蘭嶼酸橙精釀啤酒，更以「在地限定販售」吸引遊客到當地才能購買，業者周萬成說，酸橙外觀像橘、果肉如柚、風味如檸檬，很有特色，且蘭嶼當地才有種植。

「賦冠國際有限公司」使用台東在地獨特的味道包括山味-薑黃、田味-紅藜、海味-柴魚調合成飄香粉產品，更與在地美食店家合作搭配各式風味食材作食用及販售，業者期許要將台東家鄉味飄揚世界各地。

「薩哩咖咖餐飲有限公司」將原住民部落的天然辛香料，研發成各式風味咖哩，假酸漿喜烙(silaw)乾咖哩、葛鬱金野菜湯咖哩等都是巿面少見的產品，不僅供客人店面食用也將其做成真空料理包販售，不須出門也可在家享用美食，肚子餓只需要用沸水煮5分鐘就可以輕鬆端上桌方便又快速。

至於農業科技類別有業者提案，利用國內園藝及農林剩餘資材開發高值化天然植萃產品，以具有多元功效的土肉桂、台灣肖楠、牛璋等應用於空間芳香及皮膚保養產品上。另外，業者設計旅遊線上互動平台，提供旅客個人化行程規畫及諮詢服務。

為鼓勵縣內中小企業成長，台東縣政府近年大力推動產業創新研發計畫(地方型SBIR)，縣長饒慶鈴指出， 5年來補助業者共88家次，補助也從每年820萬元調升至1200萬元，縣府將持續爭取資金挹注地方產業，發展更多特色產品及服務，打造屬於台東特有品牌與價值，鼓勵更多業者勇於創新，提升台東的產業競爭力。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！