全家FamiCollection進軍日用品！均一價就近買 再推大規格三層衛生紙

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敏銳洞察消費趨勢的全家便利商店，自有品牌FamiCollection（下稱FMC）總能挖掘出消費者的需求，進而開發出最對胃口的商品奠定市場獨特性，明星商品包括HPP冷壓果汁、蜂蜜水等，10年來創造逾300億業績，如今瞄準家戶需求跨足日用品類，推出餐廚用品、個人洗沐、家用紙品、居家香氛4大品類共30款商品，以外觀簡單、少添加作準則，今年FMC可望達成40億元業績目標。

FMC迎接10周年，即起於4200間店舖設立FMC日用品專門貨架，並以「簡約設計、植物成分、均一價79元」三大訴求，滿足25至45歲、生活忙碌仍注重生活質感的單身頂客族，其中主打獨家品項「三層絲柔抽取式衛生紙」，是24包量販規格，特價409元，單包僅18元，訴求紙張加大加厚標榜用量省、可就近補貨；另有茶樹海綿菜瓜布、無雙酚A鋁箔、植萃洗沐用品系列等，均標榜去除不必要添加物，共有28項商品為均一價79元，任選3件特價199元，外包裝清新簡約，大寫F讓人一眼就能識別FMC商品，加深品牌認同感。

訴求簡單、少添加的FMC，目前已有超過98％的商品取得Clean Label雙潔淨以上標章，讓民眾購買茶飲、零嘴都能安心享用，主打品項包括曾創日售萬瓶紀錄的「蜂蜜水」、不添加香料、色素的「綠拿鐵」等，700ml瓶裝茶飲「古早味紅茶」與「四季春青茶」更是年銷破億，明年將挑戰Clean Label潔淨標章100％無添加認證食品品項數翻倍。

FMC食品類同步發表全新商品線－個人型湯品與小菜，加熱即可享用，全系列商品皆取得Clean Label雙潔淨標章，7款生力軍包括與台酒聯名開發的「薑母鴨湯」、「藥燉排骨湯」與「花雕雞湯」，不僅還原家常味，更添加新鮮肉品等食材，免備料優勢讓秋冬滋補養生更便利，每款售價119元；小菜系列則包含麻辣米血糕、麻辣花生等，售價均為49元。