挑工不是缺工！求職者面試未在一周內通知 勞動部這麼做

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旅宿業喊缺工！近日旅宿業者頻頻喊出缺工，並稱要開放移工解決缺工，交通部近日也送出相關評估，但勞動部日前祭出的「疫後擴大改善方案」成效不佳，多數求職者稱「仍在等候通知」，據統計，目前有23家旅宿業「50％求職者未在一周內獲得通知」，勞動力發展署各分署已向業者溝通，再不改善就剔除專案媒合，代表求職者錄取時就無法領取最高1萬3000元就業獎勵。形同減少該職缺誘因。

據統計，截至10月中旬為止，旅宿業符合專案職缺媒合共有249家、1148個職缺，公立就服機構推介5212人、僅錄取449人，推介就業率不到一成。

依規定指出，缺工事業單位如果徵才期間有減班休息（無薪假）情形，無立即徵才需求、無法立即上工預估缺、無故不參加徵才活動、職缺規格與工作能力要求不對等或「經推介應徵的求職者中，有超過50％求職者表示於投遞履歷後 7日內未收到面試、錄取或不錄取通知，或面試後7日內未收到錄取或不錄取通知」，會先由公立就業服務機構協調，再未改善就反映至中央目的事業主管機關協調溝通。

勞動力發展署就業服務組組長吳淑瑛表示，一開始啟動專案媒合時較多業者因如房務人員需具學士以上學歷、英文聽說讀寫流利等職缺規格與工作能力要求不對等遭溝通，但目前則多為經推介應徵之求職者中，超過50％求職者表示於投遞履歷後7日內未收到通知，或面試後7日內未收到通知，「目前旅宿業溝通有23家」，至於餐飲及地勤的部分後續也會比對資料溝通。

吳淑瑛說，一旦業者遭剔除專案媒合外，那求職者錄取後就不能領取最高1萬3000元就業獎勵。形同減少該職缺誘因。