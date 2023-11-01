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北捷攜手HELLO KITTY 50周年 推彩繪列車、限定聯名商品

  • 中時即時 劉彥宜
三麗鷗台灣區總經理李明勳、HELLO KITTY和北捷董事長趙紹廉合照，慶祝HELLO KITTY生日。（劉彥宜攝）
三麗鷗台灣區總經理李明勳、HELLO KITTY和北捷董事長趙紹廉合照，慶祝HELLO KITTY生日。（劉彥宜攝）

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台北捷運將迎來130億人次旅客，搭配HELLO KITTY 50周年，與三麗鷗股份有限公司攜手合作，1日推出限定聯名商品，並推出捷運彩繪列車於淡水信義線行駛。北捷表示，彩繪列車1天可以在線上行駛19趟，希望可以藉此吸引人潮，並透過聯名商品，創營業新高。

北捷指出，11月1日起，捷運商品館南京復興店變身為「三麗鷗主題店」，聯名系列商品包括悠遊卡、文件夾、絨毛娃娃及吊飾等66種商品，捷運商品館及台北捷運蝦皮商城官方直營店也可預購。南京復興站B1層的閘門區、地板及旅客詢問處，也有三麗鷗明星可供旅客合照。

北捷表示，由北捷與三麗鷗股份有限公司共同合作，打造「HELLO KITTY捷運彩繪列車」，已於今日早上6時起在淡水信義線的象山站啟航。乘客可下載「台北捷運Go」App，隨時掌握「彩繪列車動態資訊」。並有淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線和板南線的親子友善列車，也將陸續換新裝。

北捷副總經理詹文滔說，過去3年受疫情影響多，目前運量回升，希望提供旅客更豐富、更活潑的搭乘氛圍，而商品館去年營業額達到1000多萬，預估今年與三麗鷗合作後，會再衝高營收，三麗鷗彩繪列車1天可以在線上行駛19趟，也希望可以藉此吸引人潮。

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