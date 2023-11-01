趕貓、抓鼠、驅蛇樣樣會 南市訓練浪浪變身工作犬

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台南市動保處積極推行流浪動物認養，針對不適合執行絕育後原地回置犬隻，由動物之家遴選後訓練為工作犬，動保處1日邀請認養的畜牧業者分享工作犬於實務上效用，有養雞業者分享，經訓練後的工作犬，不會追咬雞隻，除了保護雞寮不被入侵，更是能作伴的忠狗。

台南動物之家遴選性情穩定犬隻加以訓練，並媒合有需求業者辦理認養，工作犬能協助恫嚇宵小，或於不速之客入侵時吠叫提醒飼主，而且還能驅趕破壞畜舍、果樹的流浪犬或其他野生動物。

台南市養雞協會榮譽理事長廖宏謀分享，雞寮通常在郊外，貓、鼠和蛇特別多，工作犬不僅會趕鳥、抓老鼠，還能驅趕蛇，而且工作犬視力好，看到有陌生人、野生動物會狂吠示警，他在雞寮養工作犬超過20年，每次晚上巡雞寮時，有工作犬陪在身邊，很安心。

動保處長周志勲說，流浪犬常因吠叫、追逐人車及製造髒亂等被社會大眾貼上「壞」的標籤，但實則經訓練後，犬隻是最天然保護人民財產的助力，且能24小時在廠區全天候守護，以飼養工作犬的模式，也能協助農友更友善大自然，減少使用毒餌、獸鋏、燃放煙火鞭炮等方式保護莊稼。

動保處表示，鼓勵各行各業加入認養工作犬行列，讓犬隻於謀職同時獲得安身立命的居所，締造多贏局面，也對認養工作犬有興趣的民眾，歡迎聯繫台南市動物之家灣裡站，動物之家善化站。