藝術家「人質交換」擦新火花 南島漣藝成果展登場

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台東縣政府推動「2023台東工藝共創與南島國際交流、策展行銷計畫」，以「南島漣藝」為題，遴選6組國內外藝術家「人質交換」，進行國際交流駐村，另邀請2組台灣設計團隊與台東在地原民工作室共創新商品，今於台東舊站特區玻璃屋展示成果。

「2023台東工藝共創與南島國際交流、策展行銷計畫」成果展「南島漣藝」，1日至5日於台東舊站特區玻璃屋登場，展覽內容包含「國際交流與對話」、「台東工藝的南島精神」及「以設計思維共創傳統工藝」三大部分。

「國際交流與對話」以南島文化為題的國際駐村交流作品，包括台東在地工藝家林戎依、薛佳綺、周聖賢赴馬來西亞藝術村創作；來自馬來西亞的藝術家張文婷、默罕默德．艾曼努丁及來自東基的烏拉西奈則駐村台東，展出作品涵蓋樹皮工藝、複合媒材、陶作與金工等。

台東縣長饒慶鈴表示，脫離疫情影響，今年再次重啟國際交流駐村與國際展會，並結合持續推動的媒合共創計畫，打造跨界、跨域、跨國的創新平台，讓台東的工藝能夠再次與世界接軌。

計畫主持人黃秀玲形容，「國際交流與對話」猶如另類人質交換，工藝家與藝術家透過交換駐村，經歷不同文化的交流與衝擊創作出全新作品。

「台東工藝的南島精神」部分遴選出5家台東在地代表性品牌，包含台東曙光藝術工作室、米麻岸、九鳥陶燒工作室、賽妃手作坊、台11 藝術工作室，於9月21日至23日赴新加坡參加「FIND： Design Fair Asia 亞洲設計博覽會」，展出金工玉石設計、毛球與編織、柴燒陶藝等自然媒材，此次也原封不動的回到台東主場展出。

「以設計思維共創傳統工藝」則由黑生起司、物外設計分別攜手一粒工作室、角琉璃，共創月桃葉籃與精品琉璃珠鋼筆等商品，另有橘色月亮工作室、阿布斯布農傳統服飾工作室以設計思維再創作的餐具、餐墊等商品。