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尾牙、年節採購助攻內需 10月台灣NMI住宿餐飲業展望最佳

10月台灣非製造業經理人指數NMI 53.2， 呈現連續12個月擴張。資料來源／中經院
10月台灣非製造業經理人指數NMI 53.2， 呈現連續12個月擴張。資料來源／中經院

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未季調之台灣非製造業經理人指數（NMI），中華經濟研究院1日公布10月編制結果為53.2，呈現連續12個月擴張，即50或超過50，惟指數續跌0.3個百分點，在內需暢旺之時出現連續兩個月走跌。

中經院PMI團隊認為，連續兩個月均是微幅下降，應定位為「沒有好、也沒有壞」，至少連續12個月維持在50以上的擴張，代表去年10月的疫情解封至今，內需一直維持在景氣擴張，而這12個月以來的NMI指數最高點是今年4月的55.8 ，和目前的10月53.2，沒有出現急遽的變化，估計內需對經濟及GDP的貢獻極佳。

中華經濟研究院長葉俊顯表示，內需市場即將進入傳統旺季，包括年終尾牙、農曆年節採購，以及連假出遊、家庭團聚等，可以預期到農曆年前，內需能持續表現。

10月台灣NMI的四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間上升，均高於 50.0。其中，商業活動、新增訂單指數皆呈現擴張，但速度趨緩，二指數分別回跌1.4與1.6個百分點至53.0與50.6，皆為2023年3月以來最慢擴張速度。

中經院助研究員陳馨蕙分析，住宿餐飲業在7、8月期間不好，主要是國人多出國旅遊，9月底到雙十假期，以及近期會議展覧眾多，而過去3年停辦的企業跨年活動、尾牙，現在已完成規劃，因此內需的八大產業中一僅有住宿餐飲業回報未來六個月展望呈現擴張，達到76.9；零售業、營造暨不動產業、資訊暨通訊傳播業、與批發業、運輸倉儲業等，均回報NMI為緊縮。

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