高市農業局攜手烘焙女神 推香蕉巧克力蒸蛋糕上架超市

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甜點控注意！台灣之光8金烘培師與高雄農業局攜手合作推出期間限定甜點，在農業部農糧署輔導之下使用高雄首選優質香蕉打造「香蕉巧克力蒸蛋糕」、「香蕉巧克力杯子蛋糕」，其中「香蕉巧克力蒸蛋糕」由榮獲8面世界金牌的地表最強烘焙女神裴志偉監製，採用業界首創的獨特滋味將於全省全聯全面上架販售。

全聯化身地表最強甜點店，推出限時不限量「香蕉巧克力蒸蛋糕」、「香蕉巧克力杯子蛋糕」，於11月3日至12月7日在全台一千多家供應甜點的門市都買得到。

高雄農業局與全聯為推廣高雄旗山香蕉，並加碼宣布於11月6日至16日期間，購買新上市的兩款甜點，任一款皆可享加購旗山蕉現折10元的優惠活動，呼籲消費者千萬不要錯過，趕緊手刀搶購。

首推「香蕉巧克力蒸蛋糕」，是由2022年盧森堡世界盃廚藝大賽中榮獲雙料金牌的裴志偉老師來監製，透過首創業界三層餡料漢堡式夾心，以香蕉卡士達作為雙餡，中間搭配巧克力鮮奶油增添豐富口感。

全聯指出，檔期活動的另一款甜點「香蕉巧克力杯子蛋糕」，上層為軟質香濃巧克力、中層為高雄香蕉慕斯餡、巧克力蛋糕及最底層巧克力慕斯餡，撒上雪Ｑ丁增加口感。兩款甜點都充滿了香蕉的天然香氣，並帶來無與倫比的味蕾享受。

農業部農糧署副署長姚志旺表示，台灣是香蕉王國，今年香蕉產量約33萬噸，其中以高雄旗山香蕉饒富盛名，香蕉有豐富的營養成分，尤其是鉀元素，對人體健康幫助很大，消費者多將香蕉以水果鮮食為主。本次活動利用香蕉加工製成蛋糕，多元化產品的開發，更有助於提高香蕉的附加價值，提升農產品市場競爭力。

旗山農會總幹事方介佐強調，高雄旗山香蕉遠近馳名品質優良，製作成的蛋糕保證色香味皆獨占鰲頭，透過全聯超市的平台銷售到全國各地，幫助農民以多元化行銷方式拓展香蕉市場，也邀請喜愛香蕉的消費者一起來「蕉」個朋友。

高雄市農業局長張清榮表示，高雄市香蕉生產面積約2169公頃，全年產量約4萬7800公噸，其成熟時外皮鮮黃，果肉口感Ｑ彈細緻、香味濃郁，營養價值高，是最具代表性的國民水果。農業局為協助在地優質農特產品及其加工品朝向精緻化、專業化、品牌化發展，透過與全台最強連鎖超市通路全聯攜手合作，聯手以水果結合甜點的角度，創造出最大的農業價值與市場，歡迎愛好甜點的消費者前往選購。