房東誇張收電費1度要9元 經長承諾3個月內提透明化方案

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先前有新北蘆洲男大生被房東收取令人乍舌9元電價，對此立委今天批評不公平，光是收7.6元，房東一層5隔間套房一期電費就會多賺7000元，要求提出透明化方案。王美花承諾，會與內政部討論可記載與不可記載事項契約上，可否修改保障租客權益。然後電價透明度上，去研究隱私權上如何兼顧，3個月內提出方案。

立委洪申翰在立法院經委會關心年輕人租屋問題，他向王美花表示接獲很多年輕人陳情反映，遇到房東超收電價，有的收5元、6元、7元 甚至收到9元很誇張。

他以普遍房東一層樓隔5間套房舉例，平均總月用2000度，夏月平均一度原應該是4元，以現行收5.5元已是佛心來試算，等於超收1.5元，2個月一期就會賺取差價3000元。假如收到夏月最頂7.6元，更可以多收7000元。

洪申翰認為，現在低電價是由國營政府承擔成本，卻被房東拿來賺差價，弱勢租戶負擔更多，可是房東在電價上，連1元也不該多賺。要求經濟部拿出態度，看台電能否研擬電價透明化方案，逐步校正不公平現象。

「確實可以再更透明一點。」王美花給予善意回應，說租賃契約主管是內政部，有紀載跟不記載事項，會跟內政部討論在此進一步規範，讓承租戶可以在契約上看到自己權益。

至於透明度方案，她說要研究一下，還要看隱私權如何確保，有很多細節要討論。最後承諾，3個月內會提出可行方案。