科普環島列車開抵埔里 暨大團隊帶孩子闖關玩科學

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楊靜茹／南投報導

國科會為了推廣科普教育，結合國立暨南國際大學等資源的科普環島列車1日開抵埔里國中，鄰近4鄉鎮學生以闖關遊戲學習科學常識，包括水質過濾、神奇變色水、杯水發電，即利用振動原理打造旋轉舞台等，當地民代建議科普列車能開往南投縣13鄉鎮。

台灣偏鄉小校的資訊與科普教師缺乏或流動性大，有鑑於此國科會2016年起推出科普環島列車，結合各地的大學、高中等民間資源，到各校舉行活動推動科普教育。南投縣暨南大學響應國科會「2023台灣科普環島列車」方案，透過有趣的科學遊戲，激發小朋友對科學的好奇心，進一步探索生活與科學的關係。

科普環島列車1日開抵埔里國中，南投縣議員陳宜君、埔里國中校長陳清濱、埔里國中家長會長陳谷汎及縣府教育處官員等都出席活動。

暨大科普環島列車計畫主持人楊智其說，埔里鎮位於台灣的中心，卻沒有火車站，交通方面仰賴公車與自行開車、或騎車的方式，加上公車班次少，偏鄉學子沒有辦法到都會區參加科普與科學教學，因此校方極力向國科會爭取科普環島列車增設埔里站點，讓偏鄉學子們有參與學習的機會。

暨大整合鎮上大學、高中、國中的科學資源，規畫科學實驗闖關遊戲，包括水質過濾、壺顏六色(神奇變色水)、杯水發電，即利用振動原理的旋轉舞台等， 邀請鄰近仁愛鄉、國姓鄉、魚池鄉及埔里鎮的學童來玩科學，孩子們都覺得意猶未盡，時間實在過太快了。

陳宜君指出，這樣的開學闖關遊戲，有助於激發小朋友對科學的好奇心，推動科普教育向下扎根，不過南投縣幅員廣大，希望科普環島列車能開往南投縣13鄉鎮，日更多的孩子探索生活與科學的關係。

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