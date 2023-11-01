蔡英文：盼台、歐盟洽簽雙邊投資協定

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總統蔡英文今天(1日)接見歐洲議會友台小組第一副主席柯契夫時，盼協助台灣和歐盟洽簽雙邊投資協定，也持續關注台海區域和平穩定。而柯契夫說，若簽署協議將能強化貿易，可展現歐盟對台支持。

柯契夫10月30日至11月4日率團訪問台灣，成員包括議員施依凡（Ivan Štefanec，斯洛伐克籍）及羅培茲（Leopoldo López Gil，西班牙籍），都是歐洲議會友台小組核心成員。

蔡英文接見時表示，感謝長期透過連署、投書等行動，關注台海區域和平穩定、支持台灣國際參與，同時感謝歐洲議會這幾年來通過多項友台決議，深化台歐盟間的夥伴關係。

蔡英文說，這是歐洲議會連續3年籌組官方代表團來訪，展現對台灣強而有力的支持；台灣和歐盟共享民主價值，這幾年面對威權主義擴張，及全球經濟局勢變化，台灣和歐盟在經貿、科技以及區域安全等領域，持續分享經驗、深化交流。

另蔡英文指出，歐洲晶片法在今年9月已經生效，歐盟將強化半導體技術研發及維持供應鏈安全，台灣具備堅實的晶片製造能力與專業知識，將是歐盟可信賴的夥伴，期待雙方加強合作，共同打造更有韌性的民主供應鏈。

她說，希望繼續支持深化台歐盟關係，除協助台灣和歐盟洽簽雙邊投資協定，也持續關注台海區域和平穩定，共創區域繁榮發展；台灣和歐盟將增進雙邊互動了解、尋求更多合作機會。

柯契夫則強調，台灣是歐盟的關鍵夥伴，擁有蓬勃發展的民主、先進科技的經濟，在珍視民主價值的世界，台灣是閃亮的例子。他說，台灣對民主治理、法治、人權的承諾，正好符合歐盟擁護的價值，堅決反對任何人試圖改變現狀，尤其是以動用武力方式；在普丁侵略烏克蘭、哈瑪斯對以色列發動攻擊後，歐洲的回應展現決心，堅持以和平方式解決爭端、反對使用暴力。

柯契夫指出，歐盟執委會應強化與台灣的經貿投資連結，如果可以簽署雙邊投資協議，將能開啟更多機會，強化貿易、促進投資，並在各領域加強合作，展現歐盟對台灣的支持，肯定台灣對全球經濟的實質貢獻。

他強烈呼籲應讓台灣參與各國際組織，包括世界衛生組織、國際民航組織、國際刑警組織、聯合國氣候變化綱要公約，台灣在這些領域的專業知識十分珍貴，如果這些組織排除台灣，就是違反包容、合作的原則，國際社會應捍衛這些原則。