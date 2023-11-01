2023鼎邦菁英邀請賽首回合 何勁宏、劉嚴鴻並列領先

總獎金新台幣600萬元的鼎邦菁英邀請賽今天（11/1日）在苗栗全國花園鄉村俱樂部正式開打，何勁宏與劉嚴鴻都打出低於標準桿七桿的65桿，暫時在職業組並列領先；泰國選手瓦萬（Warun Leamgaew）以一桿之差的66桿暫居第三。沈威成以67桿暫獨居第四；另有六位選手包括蔡宗佑丶沙比亞特．馬克丶許育誠丶呂孫儀丶蔡啟煌及新加坡的許登山（Koh Deng Shan）同以68桿暫並列第五位。至於長春組三位選手楊文來丶陳元車與張維仁同以70桿，暫時並列領先；陳志明以71桿暫居第四。業餘組黃凱駿打出-2，在職業榜暫時並列第19。

全國花園鄉村俱樂部今天天氣晴朗，風勢緩和，果嶺速度不若往年快速，但是打上果嶺，很會停球，選手們不但大膽朝旗洞直攻，也積極在果嶺上推桿抓鳥，除了希望多抓下幾隻小鳥，為兩個單位多募集一些善款，也為自己創造佳績。今天首回合全場抓下279隻小鳥（每隻小鳥冠名贊助單位捐出1000元）計279,000元及6隻老鷹（每隻老鷹冠名贊助單位捐出3000元），計18,000元。何勁宏今天抓下九隻小鳥，是今日抓鳥大王，也平了自己在職業比賽抓鳥最多紀錄，他今天鐵桿很準，有15個洞成功打上果嶺，推桿28推也不錯，雖然有兩個洞三推吞柏忌；九鳥中包括三個五桿長洞，另有三個洞是長推抓鳥，第6洞的20呎丶第8洞 18呎及第11洞的30呎，另有3-15呎的三鳥推桿。

這場比賽於11/1~ 11/3舉行三回合54洞賽程，有六國96位中外男子好手受邀參賽，包括60位男子職業選手爭取100萬元冠軍獎金及獎盃，另有15位長春職業球員角逐長春組冠軍獎金與獎盃，及21位業餘選手同場競技，今年仍持續舉辦慈善捐款活動，並將捐款對象除了新竹馬偕兒童醫院以外，再增加財團法人玉鼎全球癌症研究基金會共兩個單位。

鼎邦投資公司今年是第三年冠名主辦這場賽事，而且將總獎金300萬元提高至600萬元，也是首次將長春賽納入其中，男子職業賽總獎金為540萬元，長春賽總獎金為60萬元；男子賽冠軍獎金也從前兩屆的50萬元增加一倍到100萬元。

這項比賽是由鼎邦投資公司冠名主辦、追日潤公司及星源未來診所為主要贊助，台灣職業高爾夫協會主辦，全國花園鄉村俱樂部協辦；這是鼎邦投資連續第三年冠名主辦的台巡賽，也是今年度台巡賽的第12站。這場男子職業賽總獎金540萬元，冠軍可得100萬元，亞軍45萬，依成績頒給前60名球員獎金；所有參賽選手均賽三回合，採不淘汰制。長春賽於11/1-2日舉行兩回合36洞賽程計算成績，冠軍8萬元丶亞軍6萬元。另外還加入了21位的業餘選手一起進行三回合的賽事。這場比賽包括來自香港丶日本丶新加坡丶泰國丶美國及我國中外好手，齊聚一堂，同場競技，2022台巡獎金排名前30選手受邀，另外為冠名贊助單位邀請。而比賽場地之全國花園鄉村俱樂部曾多次做為國際賽事與男子及女子職業比賽球場，此次比賽球道總長7047碼，起伏坡度較大的果嶺仍具有挑戰性。