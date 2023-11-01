Garmin推全球首款碳纖維智慧腕錶 MARQ特仕版

智慧穿戴裝置領導品牌Garmin秉持以革命性研發能力與深厚技術底蘊，融合頂級奢華製錶工藝與高階智慧錶科技，持續引領全球頂級智慧錶工藝。繼年初發表旗艦級智能工藝腕錶「MARQ 非凡時刻系列」第二代錶款，嚴選航太級的五級鈦金屬打造，本季大膽挑戰全新顛峰之作，推出全球首款碳纖維智慧手錶「MARQ 非凡時刻系列碳纖特仕版」，全系列共三款包含「指揮官」、「運動家」、「高球手」，專為渴望不凡的靈魂，匠心打造超前品味典範。碳纖特仕版全系列建議售價99,900元起。

Garmin始終專注細節不斷創新，遍尋地表最優質的材料與工藝，堅持繁複精細的極致工藝化製程，造就MARQ系列最高質感標準。「MARQ 非凡時刻系列碳纖特仕版」精選賽車、遊艇等競速運動工具指定材料，堪稱地表黑色黃金的「碳纖維」製造，每只腕錶需經過49天、69道工序處理，將碳纖維的潛力充分發揮，打造輕盈堅固、重量比五級鈦金屬輕67.8%的錶殼和錶圈，並選用特殊單向碳纖維，完美控制原材紋理呈現，每只腕錶皆由130層碳纖維手工堆疊並形塑熔合，每一層碳纖維都設計以不同角度堆疊交錯，以利極大化結構的強度，透過切割賦予獨特美感的環狀紋理，兼具極致舒適與優雅時尚，且每只腕錶的碳纖維紋理都略有不同，展現出獨一無二的專屬個人特色，以沉穩內斂又別具低調巧思的時髦外型，躍升秋冬時尚界嶄新亮點。

秉持永不妥協的職人精神，Garmin在碳纖維應用上更展現技術性的突破，由於碳材料會阻擋、扭曲或吸收電磁信號，在一款由碳纖維製成、佩戴在手腕上移動的小型手錶中，確保GPS性能是一個巨大的挑戰，Garmin歷經七年研發突破，設計團隊針對MARQ 錶款開發全新獨家天線設計架構，搭配高透光率、頂規防刮弧面藍寶石玻璃鏡面保護46mm錶盤，以及清晰易讀、高彩度顯色的1.2吋炫彩AMOLED觸控螢幕，完美達成同時兼具精準卓越性能與時尚美感的極致工藝。經由從零開始精雕細琢的製程工藝，鑄就凌駕鈦金屬、極致輕量化、堅固耐磨的全新錶款，引領智慧錶頂級工藝邁向全新高度

MARQ 非凡時刻系列碳纖特仕版「指揮官」－成就極致與無限可能 隨時點燃你的冒險熱情

專為堅毅不拔、無所畏懼的極限挑戰者設計，錶圈UTC時間刻度設計採用碳纖精密雕刻與人工填墨，指揮官專屬錶盤可依戰術需求高效執行，搭配精雕螺紋按鍵設計，並選用南法專利職人工法、透氣精緻的緹花織尼龍錶帶，演繹質感細節品味。內建地勢高度剖面圖和戶外興趣點等工具，不僅適用於地面探險，還為飛行愛好者提供「專業飛行功能」，可預載TopoActive地圖以及專為飛行需求設計的Direct-to直飛導航功能，輕鬆駕馭廣闊天空，並配備「專業戰術功能」，包括預載Applied Ballistics Ultralite彈道計算器、跳傘模式、潛行模式及航點投影，且可隨時切換夜視模式，白天夜晚都能提供精確的指引，一切遠征任務無往不利。

獨為超越自我、發揮巔峰表現所打造，採用運動家專屬錶面，獨家設計將VO2 MAX 最大攝氧量和預估恢復時間的量測刻度表現於錶圈上，即時追蹤運動表現及進度，搭配活潑的跳色按鍵座設計、輕量耐用的高強度黑色矽膠錶帶，佩戴舒適同時成就品味，體現追求極致的運動家信念。配備HRM-Pro Plus雙模心率感測器，提供準確的心率數據和跑步動態，有助於微調跑姿預防運動傷害，內建超過100種複合式運動模式，完美整合訓練表現指標和耐力分數功能，隨時迎接各種挑戰，並搭配預載TopoActive地圖，探索當地熱門跑步、自行車騎行路線，傾力支持你不斷超越自我極限，以勝利姿態邁向終點線。

MARQ 非凡時刻系列碳纖特仕版「運動家」－登峰造極勝券在握 陪你見證超我的卓越之境

純為追求卓越、自信揮桿而生，採用高球手專屬錶盤，隨時查看球局精彩表現，並將內錶圈設計為1-18洞刻度印記，呼應對征服果嶺的嚮往，搭配生動的跳色按鍵座設計，以及防汗抗污的穿孔式設計FKM氟橡膠皮革混合材質錶帶，異材質結合特殊縫線技術，確保兼具耐久性與時尚優雅精神。可預載超過43,000幅高爾夫球道圖資和全彩CourseView地圖，有助於制定出色戰略，更進一步升級「球道攻略提示功能」和揮桿落點分佈圖，並強化「PlaysLike Distance坡道距離補償」，提供更準確的距離感知，搭配「AutoShot揮桿自動偵測」可自動記錄擊球距離，配備Approach CT10揮桿追蹤感測器，實現更多自動化表現追蹤功能，精準自信只為致勝一擊。

「MARQ 非凡時刻系列碳纖特仕版」採磁吸式快充設計，智慧手錶模式下電力長達 16 天、GPS 模式下長達 42 小時，搭載全天候監康監測，並提供「時差顧問」功能，可依據航班資訊提供日照、睡眠時間及活動指引，減緩時差帶來的不適，享馭全球差旅跨區生活。此外，全系列支援GARMIN PAY 行動支付、多方音樂串流平台，錶面還可同步股市資訊及智慧通知，為每趟商務旅程帶來絕佳體驗。