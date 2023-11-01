以疏通汙水管為己任 北市衛工處30年老將誓做到退休

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台北市目前的汙水下水道接管戶數超過92萬戶，接管普及率更達到81.72％，但因汙水中含有大量雜質，皆容易造成汙水管線堵塞；北市衛工處只要接到通報隨即派員到場疏通，其中有位「清管老將」吳瑞琦更是長達30年的疏通無數汙水管，一度還獲頒優秀勞工獎，雖然面臨退休，但她希望自己能做到最後。

北市衛工處介紹，吳瑞琦是1991年進入衛工處任職，30餘年的工作都是替民眾清理汙水管線堵塞，是衛工處搶修清疏汙水管線同仁中的「清管老將」；他表示，管線堵塞案件幾乎天天都有，除會使汙水滿溢出人孔外，還容易造成住家馬桶堵塞或後巷惡臭，只要有民眾通報，就需以最快速度清管，降低對民眾的不便。

吳瑞琦指出，管線堵塞的原因很多，有時需前往住家調查馬桶堵塞原因，必要時還需去聞或觸摸汙水，才能知道汙水來源與研判堵塞原因，更曾有後巷惡臭的原因是商家將菜渣或廚餘直接排入汙水管線造成堵塞，但商家常會否認，他以試水證明堵塞來源，說服商家改善。

他說，處理這類案件常需與民眾溝通，他會將自己的手機號碼留給民眾，方便民眾有需要時能隨時來電洽詢堵塞原因，有些簡單的案件在與民眾洽詢時即可處理。

吳瑞琦表示，自己在衛工處執行長達30餘年的清管業務，各類壓力從來沒少過，但每天能為民眾服務是讓他最快樂的事，更讓自己體現到從事的工作是被民眾與社會所需要，讓他很有成就感，雖離退休年限已近，但在這最後一段公務生涯中，仍將持續為民服務。