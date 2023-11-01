高雄科大阿波羅車隊 在世界太陽能車大賽展頭角

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立高雄科技大學「阿波羅太陽能車隊」代表台灣參加世界太陽能車挑戰賽，成功斬獲今年世界太陽能車挑戰賽精密重量獎暨實用性第二名、全程航程第三名與巡洋艦級總成績第四名，在各項標準與平均上都獲得名次認可，成績斐然！

這次阿波羅太陽能車隊長征縱越澳洲北部的達爾文（Darwin）至南端的阿得雷德（Adelaide）共2,950公里的艱難長征，路途上多數是荒蕪的區域，也需要考量天候狀況，包括高達攝氏40度的高溫、威力強勁的側風，以及過夜時可能還會遭遇蛇類等野生動物。國立高雄科技大學肩負「台灣陽光、世界發光」使命，阿波羅太陽能車隊使用日本普利司通贊助的ENLITEN技術輪胎進行賽事，其輪胎材質達63%可回收，可減少電動車面臨的滾動阻力、增加行駛里程，成功助力車隊於世界舞台大放異采，奪得第四名殊榮！

日本普利司通「世界太陽能車挑戰賽」（Bridgestone World Solar Challenge; BWSC）開辦至今業已30餘年，為全球頂尖的太陽能車賽事。此次代表台灣參加世界太陽能車挑戰賽的「阿波羅太陽能車隊」成軍至今已有25年的歷史，由台灣太陽能車教父艾和昌教授領軍，參賽巡洋艦級（CSIRO Cruiser Class）的競賽組別，面對每日巡航500公里以上極具挑戰性的路程。

此次在太陽能車大賽大大露臉的阿波羅九號（Apollo IX）首次配備由日本普利司通贊助的ENLITEN永續技術的輪胎參賽，車隊以使用達63％回收可再生材料製成的輪胎在競賽中表現出色。最終獲得了巡洋艦級競賽組別的第四名，這項成績展現台灣阿波羅太陽能車隊多年來的堅持和不懈努力，也向世界展示台灣結合綠能研發科技車輛與永續技術輪胎應用的成果，讓世界看到台灣與太陽共生的夢想。

日本普利司通以其在賽車運動領域60年的核心理念，通過賽車運動推動輪胎技術創新；此次因應車隊的需求，深入了解賽事面對的苛刻條件，訂製足夠耐用的輪胎，確保每輛車都能安全，並同時展示其最佳性能。配合參賽隊伍配備的ENLITEN輪胎旨在滿足車隊賽事期間的極端要求，包括低滾動阻力、磨損和重量以及耐用性。日本普利司通為2023年賽事提供的輪胎為MCN可再生材料比例（Material Circularity Number材料的循環再利用性）達63％的輪胎，相比2019年BWSC賽事輪胎可再⽣材料比例約30%，允稱顯著提升。

普利司通全球首席技術執行官Masato Banno表示：「我要衷心祝賀所有成功從達爾文（Darwin）到阿德萊德（Adelaide）挑戰的團隊，日本普利司通作為冠名贊助商，很高興能夠支援所有團隊實現他們的夢想，同時我們為世界太陽能車挑戰賽訂製的ENLITEN®技術輪胎，於賽程中表現出強大的性能，包括滾動阻力和耐用性，受到參賽團隊的好評。對於日本普利司通來說，賽車運動是一個『移動的實驗室』，可以提高技術開發能力與增強品牌力的地方。我們將與年輕的工程師們一起努力，為下一次活動實現更先進的『終極訂製』。 」

日本普利司通將永續發展置於管理和業務的核心，努力實現其到2050年的願景，即作為一家永續發展的解決方案公司，提供社會價值和客戶價值。世界太陽能車挑戰賽在這一旅程中發揮著獨特的作用，是賽車運動和未來永續解決方案的結合。