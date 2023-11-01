美國蒙大拿州長訪台 預告簽署光學產業MOU

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行政院長陳建仁今（1）日接見美國蒙大拿州州長詹福特（Greg Gianforte）訪問團時表示，蒙州擁有全美最高的光電與光學企業人均密度，期盼台蒙未來持續深化關鍵產業合作。詹福特則說，該次將與台美產業合作推動辦公室及光電科技工業協進會簽署相關合作備忘錄，同時也希望與台灣在高科技、生技、光學、軟體即服務等領域建立關係。

陳揆致詞時指出，詹福特2021年上任後，優先推動恢復「美國蒙大拿州亞太商務辦事處」，以實際行動展現對臺友誼。很高興他首次出訪即選擇台灣為首站，此次訪台除彰顯台灣與蒙大拿州的友好關係外，亦有助於促進經貿合作，對雙方關係增進深具意義。

陳揆表示，台灣與蒙大拿州的經貿關係密切，台灣為蒙州第七大貿易夥伴，在半導體用機組件、化學製品及半成品金屬等供應鏈緊密合作，而蒙州優質牛肉及大麥等農產品向來受到台灣民眾喜愛。今年6月「台美21世紀貿易倡議」首批協定已完成簽署，為台美經貿關係的重要里程碑，相信將有助於深化臺灣與蒙州的雙邊經貿關係。

陳揆提到，蒙州擁有全美最高的光電與光學企業人均密度，鑑於相關產業需求將隨人工智慧及生物科技發展持續增加，台蒙在關鍵產業深化合作，將有助創造雙贏局面。為促進雙方投資，台美刻正積極共同解決雙重課稅問題，為雙方企業提供更友善的投資環境，進一步深化台美供應鏈夥伴關係，為當地建立更完善的產業生態聚落。

在台美生化科技產業合作上，陳揆表示，蒙大拿州生技醫療公司Inimmune和台灣生技研發公司優億股份有限公司（ImmunAdd Inc.）進行技術合作，發展優化疫苗佐劑系統，解決天然資源限制及成本高昂的生產困境，協助疫苗發揮最大功效。該項全球首創技術造福全人類，為台美生技醫療產業合作的最佳典範。

陳揆表示，台美除共創經濟繁榮外，也共享自由民主價值，在詹福特帶領下，蒙大拿州已率先立法，禁止使用危害國家安全的社群軟體，保護蒙州居民敏感資訊免遭威權國家竊取。

隨後，詹福特致詞時表示，蒙大拿州與台灣於1985年締結姐妹州，透過經濟、貿易、教育等交流，以及共享民主、自由等價值持續深化雙邊關係。他上任第一年也恢復「美國蒙大拿州亞太商務辦事處」，希望為蒙大拿州及台灣人民帶來新的機會。

詹福特指出，此次訪台，將與「台美產業合作推動辦公室」及「光電科技工業協進會」簽署相關合作備忘錄，同時也希望與臺灣在高科技、生技、光學、軟體即服務（software as a service）等領域建立關係。

詹福特說，在生技產業方面，蒙大拿州過去五年的成長，排名全美第六；研究與發展領域的成長則排名第5，顯示該州生技產業正在擴展，且處於尖端研究的領先地位。他也得知行政院為扶植台灣生技產業的發展，設立「生技產業策略諮議委員會」，希望未來有合作的機會。

此外，蒙大拿州也是全美光學、光電及量子計算人均密度最高的州之一，全球光學產業的產值預計將從目前的1.5兆美元增長到2025年的近2兆美元。因此，當務之急是蒙州必須為光學產業建立安全的供應鏈，而台灣是這方面的重要夥伴。

詹福特提到，蒙大拿州擁有兩座R1等級的研究中心，上周美國聯邦政府也指定這兩座研究中心為「區域科技及創新中心」（Regional Technology and Innovation Hub），顯示蒙大拿州在投資方面具有無窮潛力，歡迎世界各國及台灣前來投資。