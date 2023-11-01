天母SOGO大改裝 引進6成北區獨家品牌

SOGO百貨天母店費時2年時間籌備，完成全館40%大改裝，已於10月中旬盛大開幕，改裝後的天母店館內台北北區獨家品牌達近6成，力求展現商圈差異特色。 其中SOGO天母店擴大1樓化妝品區，引進系列精品彩妝保養品牌，如HR赫蓮娜、YSL、CHANTECAILLE香緹卡等，同時規劃一系列開幕活動及排隊禮，強化商圈消費者動員，其中YSL 是天母地區消費者期待已久精品彩妝，此次進駐引進全系列彩妝、保養及高級訂製香氛等明星商品，滿足YSL BEAUTY粉絲需求。 另改裝後的2F賣場空間設計，將中山北路側牆面改為全落地玻璃窗，賣場更顯寬敞明亮，營造出獨特賣場美學休憩環境，符合天母SOGO綠色百貨的訴求。2F全新品牌也引進多家生活感品牌，如首度引進花店「VVIFE HOUSE」，還有美國加州衝浪品牌「Hurley」、護膚商品「ViViJie Savon」等，11月15日前舉辦滿額抽抽樂，消費單筆滿1000元可抽現折500元，或價值220的特濃巧克力蛋糕。 而由於SOGO天母店有許多40至55歲女性客群，故也針對這群主顧客，引進有130年歷史的絲巾及圍巾德國品牌「FRAAS」，展現有別以往的歐洲時尚風情，及法式輕奢服飾「AVVJOY」、義大利休閒服 飾精品「Marlboro Classics」等，Classics也進駐天母店，提供喜愛美式休閒風格消費者更多選擇。 此次改裝並提升天母店日本美食陣容，有日本水產市場風格的「魚君」將於11月22日開幕，開幕首周11月22日至28日推出任點壹海鮮丼，贈軟性飲料一杯。