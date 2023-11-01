錯過台灣之星低價吃到飽現虧3萬！剩地標網通可辦 11／5截止

台灣之星今下架$399不降速吃到飽 默默調漲至$599
台灣大哥大與台灣之星、遠傳與亞太電信皆進入合併最後階段，便宜資費也正一一被下架，今（1）日台灣之星將低價4G吃到飽不限速 $399方案撤下，月租費漲價變$599。台灣之星突發調高網路吃到飽不限速資費門檻引起網友熱烈討論，有網友表示，「昨天還有399方案4G吃到飽單門號的，差一天就差好多」、「還沒跟台哥大合併就漲成這樣，以後剩3家有點怕吃到飽不知道要漲成多少」。
地標獨家$419吃到飽不限速現省「3萬」省超多 只到11月5日
以手機價格與門號優惠聞名的通訊連鎖品牌地標網通，今宣布獨家支援申辦台灣之星$419網路吃到飽不限速至11月5日。亞太電信4G吃到飽不限速則僅$299，截止日期預定為11月30日，不過需依電信公司政策公告，隨時可能被喊停。
當台台併明朗化，也引起聰明網友熱烈討論，該申辦哪個台灣之星門號方案最經濟實惠，才能順利接軌成為「新台灣大」用戶，立享合併後的升級通訊品質。舉「4G吃到飽不限速」為例，台灣之星有月租$599方案，也有月租$419方案（地標網通門市獨家限定申辦），不僅月租費每月差180元，$419每月贈送通話費更高達1,260元，等於合約期24個月共贈送價值30,240元免費通話。
精打細算的消費者，一比較就發現，若選擇申辦$599而非地標網通獨家$419方案，合約24個月將額外花費月租費4320元，通話費也少贈送將近2.6萬元，辦錯方案差額居然超過3萬，虧大了。不過這個$419方案只能在地標網通門市申辦，而且只到11月5日就截止。
熱門獨家：199吃到飽、299吃到飽不限速 月底下架喊停
關注「遠亞併」的精省網友則忙著研究如何以便宜價格無縫接軌成為「新遠傳」用戶，對此地標網通也有獨家方案$199網路輕速吃到飽、$299 4G吃到飽不限速等方案，可滿足用戶想聰明省錢的需求。
地標網通表示很多民眾近期得知這是以低價享有4G吃到飽的絕佳方法，尤其辦給長輩和小孩最熱門，視訊、追劇、滑臉書、分享美照、旅行上傳影片等，全部網路吃到飽只要$199真的超級划算。學生、上班族最熱門申辦方案則是4G吃到飽不限速$299。好東西與好朋友分享，口耳相傳，反應相當熱烈。
台灣之星、亞太電信一向提供比三大電信門號資費更優惠的服務內容，造福許多消費者，可惜這些好康方案預期在11月正式宣告走入歷史。地標網通表示，台灣之星已取消所有門號方案，現在僅特許開放「$419吃到飽不限速方案」仍可在地標網通門市申辦，11月5日確定是最後一天，建議有需求的民眾儘早親至門市洽詢辦理。
地標網通門市