台灣首座有機農業研究中心 花蓮壽豐揭牌

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全國首座的「有機農業研究中心」1日在花蓮壽豐舉行揭牌典禮，象徵著國內的有機發展進入了一個嶄新的里程碑。

花蓮農改場長杜麗華表示，眾人期待已久的有機農業研究中心歷時八年籌建，相當不容易，帶著非常感恩的心，感謝一路走來幫忙的長官及貴人，得以跨越層層障礙，找齊所需的各項資源完成建設。有機中心正式營運後，將成為有機農業研究的研發、整合與交流的窗口，更是有機農友的堅強後盾。

花蓮縣長徐榛蔚指出，有機農業研究中心作為有機研發專業機構，肩負有機領航的重要使命，在現今高度重視極端氣候衝擊、地球永續、維護生物多樣性、淨零碳排放的議題下，將扮演非常重要的角色，期待有機中心研發與精進更多有機栽培技術，給農民應用，落實推動環境永續。

農業部首任部長陳吉仲致詞時，提到耗時八年的有機農業研究中心，籌建過程相當辛苦，要感謝花蓮農改場及農業部團隊的共同努力，終於得以在今日揭牌啟用，期許有機中心和農友一起打拼，讓農民大聲說出我從農、我驕傲。

農業部代理部長陳駿季指出，有機農業需要法、制度與典範，才能產生產業的拉力，繼有機農業促進法2019年施行後，農業部也陸續與日本等國完成簽署雙邊有機同等性協議，打開有機農產品的外銷通路，進而帶動農友生產。陳代理部長當場承諾明年度有機農業的預算將倍增，並期勉有機農業研究中心成為支撐有機產業的最佳技術支援者，運用自然解方如開發天然的資材及導入新科技、新技術，協助農友突破技術門檻，維護環境永續生產，讓臺灣農業明天會更好。

本中心將是我國第一個專責有機農業的研究單位，主要任務為有機農業技術研究、示範推廣與青農教育，同時也肩負起有機農業淨零排放、永續循環的未來發展。在國際上，則將與世界有機農業接軌，成為與各國交流參訪基地，提升台灣在國際研究上的能見度，並引領我國有機農業的進一步發展與升級。

到2022年底全國有機驗證面積達13,545公頃；友善環境耕作面積達5,863公頃，合計19,408公頃，占國內耕地面積2.47％。花蓮更為全國有機占比最高之區域，有機農業研究中心成立於此，格外具有意義。

有機農業研究中心成立後，將肩負起新農業政策中有機農業發展的重任，成為國內研究技術的先驅。不僅將有助東部有機產業與技術的提升，並逐步推展有機健康樂活的版圖，甚至將會代表國家向外拓展有機農業的交流合作。有機農業更能達到淨零排放，增進土壤碳匯的功能，揭牌是一嶄新的里程碑，未來政府與民間將一起努力推動有機農業，共同朝2040年擴增有機及友善面積達4萬公頃的目標邁進。