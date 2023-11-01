日圓貶值刺激全球銷售 豐田上季淨利去年同期近3倍

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日本汽車巨擘豐田1日公布7月到9月第二季度財報，因日圓疲弱刺激海外銷售強勁，不但獲利倍增，還把本年度獲利預估值大幅調高50％。股價終場大漲5％收2,712日圓創近三周新高。

第二季度營運獲利年增155.6％至1.44兆日圓（約95.2億美元）。淨利達1.278兆日圓，是去年同期近3倍，遠超市場預估逾9,123億日圓。營收年增24％至11.435兆日圓，也高於預估10.57兆日圓。

在銷售成長、新車售價上漲和日圓貶值等利多帶動下，第二季度營業利益率從去年度同期的6.1％倍增至12.6％。

由於日圓貶值增加豐田在海外市場的競爭力，其4月到9月間上半年度，包含美國、亞洲與日本等全球所有地區的銷售量均高於去年度同期。

除了日圓貶值利多，豐田要繼續削減成本、致力行銷和調高日本以外地區新車售價等，有助抵銷支出增加的影響。

因此豐田把截至明年3月底止的本年度營運獲利預估值，從原先3兆日圓大幅調升至4.5兆日圓，高於市場預估的4兆日圓。其所增加的預估金額裡，有1.18兆日圓是來自日圓貶值的貢獻。淨利較原先估值調高61％至3.95兆日圓。

豐田維持本年度包含大發與日野等子公司的集團總銷售量在1,140萬輛不變。其1月到9月全球共賣出750萬輛車，近三分之一為油電車，純電動車僅賣約7.6萬輛。

雖然第二季度包含油電車在內的電動車占整體銷售量比率，從去年度同期27％上升至36％，當中純電動車更從約4,000輛大增至約3萬輛，但受中國市場拖累，其把本年度純電動車銷售量預估，從原先約20.2萬輛調降至約12.3萬輛。