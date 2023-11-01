開完脊椎手術還得考體育術科 台中民代批教師刁難

台中市議會1日進行教育文化業務質詢，國民黨議員李中表示，他接獲西苑高中1名學生家長陳情，指孩子今年3月接受脊椎骨折手術，術後無法從事體育術科活動，該校林姓體育老師竟未依照學生情況調整課程，導致該生體育成績不及格，他抨擊老師不知變通且缺乏愛心、同理心，根本刻意刁難。 台中市教育局表示，該名學生家長因不滿老師未考量孩子身體狀況，採取與一般生相同的考評方式，日前向學校提出申訴，但審議後未受理，家長又向教育局提出再申訴，近日將了解雙方說法後請學校依規定辦理。 李中指出，該名學生去年第四腰椎骨折，今年3月接受手術，之後透過導師向體育老師表達無法從事術科活動，沒想到體育老師獲知情況後仍未調整該名學生課程內容，且堅持依照學校規定設定高達60％的技能測驗為評量標準，他認為老師應具有愛心、同理心，該名老師顯然缺乏，且導致該名學生上、下學期體育成績分別為56分、54分。 李中強調，他尊重老師的教學自主性，但為師者不應「以教學自由為名，行刁難學生之實」，且108課綱強調「素養」教學導向，體育表現也可以多元呈現，像是台灣選手許皓鋐在今年杭州亞運獲得圍棋冠軍；該學生明明脊椎受傷且手術，老師卻仍要他打羽球、籃球、排球，違背108課綱教學精神。 台中市教育產業工會對此表示，老師在測驗前有詢問學生身體狀況是否可以，學生同意後才進行測驗，且若依照多元評量核心以書面報告取代考試，也必須在期末考前繳交報告，但該名學生缺交，老師已因應學生情況改變評量方式，但用心未獲接納。 教育局長蔣偉民則說，教育局收到再申訴申請單後會請校方說明，並於11月中召開再申訴委員會。