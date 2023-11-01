搭上台灣默克集團「科普環島列車」 帶領孩童探索科學之旅

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好奇心是科學創新與突破的關鍵，得以解決人類社會未來的挑戰，透過一場簡單的「動手玩科學」小實驗，在孩子們心中種下好奇心的種子，也能許下人類社會文明進步的美好未來。

「突破始於好奇心」是全球領先的科學與科技企業默克（Merck）對未來的願景，1668年成立的德國默克集團在台深耕超過30年，為培育台灣未來優秀科技人才，默克響應國科會以創新方式推廣科普教育，結合旗下電子科技、生命科學、醫療保健三大事業體，自2017年起連續7年加入國科會所舉辦「科普環島列車」活動，攜手企業志工，運用專業知識背景，設計一場場的科學小實驗，在科普環島列車上帶領孩子們動手玩科學，從小培養對科學的熱愛與好奇心。

2023年，學童們用一張好奇心的車票搭上「科普環島列車」，踏上這一場探索科學之旅，默克作為綠色化學的專家，期許他們能在科學中找尋學習樂趣，更希望能幫助孩子們認識友善環境、愛護地球的綠色永續世界。

加滿好奇心的燃料 搭上「科普環島列車」一起出發

「為什麼黏上透明膠帶會讓光線發出不一樣的顏色？」、「如果加上更多層偏光片，顏色會有更多變化嗎？」一場「玩轉光與影」實驗利用廢棄偏光片，帶領科普環島列車上的孩童們認識偏光片的特性與光的折射，他們頻頻發出疑問，期望盡快能解答心中的「為什麼」。來自生命科學事業體科學與實驗室解決方案市場行銷處長鄭世緯分享，「雖然這些實驗背後的科學原理在學校課本有學過，但比起從課本學到科學知識，孩童們更喜歡自己動手玩實驗，讓我很感動」。

10月30日北部各校小學生們齊聚一堂，首先搭上「科普環島列車」，踏上探索科學之旅，將科學散播全台各縣市。「我們希望可以在帶領小朋友玩實驗過程中，激發提出『Why』的問題」，台灣默克生命科學事業體總經理陳委承分享，在設計實驗的過程中，都希望能融入動手玩實驗的趣味性，激起學生提問的動力。當一場實驗結果超乎預期，默克就成功創造教育影響力，在這一趟科學之旅撒下好奇心的種子，讓熱愛科學的力量持續向外發散。

沿途撒下探索世界的種子 綠色科學創造美好未來

走入後疫情時代，酒精成為疫情中消耗最多的化學產品之一。默克堅守「綠色化學12道原則」，在該列車上也帶來「綠色香氛酒精實驗」，依循再生原則，選擇有效減少環境污染及能源消耗的生質酒精，學童們依個人喜好加入天然香芬，如如八角、玫瑰、枸杞、薄荷和薰衣草等可被大自然分解的天然材料，減少廢棄物產生，達成「防廢」原則。

在短短10分鐘實驗過程中，默克志工透過寓教於樂方式，帶領孩童們開心動手玩科學，更鼓勵他們分享觀察到的化學實驗變化，進一步認識打造綠色永續12道原則，傳遞綠色化學友善環境、愛護地球的永續概念。

台灣在國際半導體科技已站穩重要地位，持續在人才培育努力保有未來競爭力。在發展經濟與保護環境問題上，台灣默克集團董事長李俊隆博士認為只有持續創新，以最新科技兼顧經濟發展與環境永續，才是最佳解方。科技的創新與推動不容易在短期內立竿見影，但默克願意為台灣科普教育貢獻心力，期許未來主人翁打造科技發展與綠色永續並進的共好未來。

沒有終點的教育列車 開往創新突破新世界

「即便是第7年參加科普環島列車的活動，能夠再次見到小朋友們排排坐在列車上，跟著默克志工一起動手玩實驗，還是感到相當開心」，陳委承認為科普教育不只是傳遞科學知識，更能讓科普教育主動走進偏鄉地區，讓缺乏教育資源的孩子們也能對科學產生熱愛。

在支持台灣科普教育的這一條路上，默克10年來更長期支持「化學遊樂趣」科普教育行動，攜手淡江大學且協助改裝「行動化學車」與「跑跑分析車」，組織一支化學車隊深入偏鄉學校，讓偏鄉孩童也能用科學力量發揮創意，將好奇心化作人類前進的力量。

陪著這一群搭上科普環島列車的孩子們接觸科學，李俊隆看見他們熱情踴躍舉手發問，「好奇心在每一位孩子身上都是存在的，這跟他在學校的成績高低完全無關」，默克成為激發每一位孩子對科學產生熱愛與好奇心的催化劑，這便是默克願意持續深耕科普教育的原因。

一路走來，默克夥伴累積許多科普教育的跨領域經驗，李俊隆期許投入科普教育實際行動，能夠號召科技業界有志一同夥伴，一起為科普教育投入更大力量，為台灣孕育更多優秀STEM人才，「透過科普教育傳遞科學知識，將好奇心的價值一代接著一代傳遞下去」，為人類持續進步的社會共同努力，灌溉美好發展的未來。