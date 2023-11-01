貿聯喜迎台南新廠上樑 估明年Q2完工投產

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

線束大廠貿聯-KY（3665）台南新廠去年10月中旬付諸動土，歷經一年時間，終於在今年10月31日上樑，上樑典禮上，貿聯集團三位創辦人包括董事長梁華哲、執行董事郭殷如、總經理鄧劍華全都齊聚一堂，以共同見證這一重要時刻，貿聯-KY指出，台南新廠預計將於2024年第二季完成，以樓高四層、外加地下一層計，估總面積達45,476.36平方公尺。

貿聯集團董事長梁華哲表示，台南一直以來都有許多優秀的在地企業，很多都是隱形冠軍，這次新廠的建立不僅是為了集團發展，更希望與當地企業和學校攜手合作，共同促進地方的繁榮和發展，推動產業共好。

貿聯集團總經理鄧劍華指出，新廠區建設不僅是對台南地區產業的注入，也是貿聯集團邁向更高峰的關鍵一步，台南新據點將會定位為「campus （園區）」，而不單單只是「factory （工廠）」，因為除了生產之外，台南新廠日後也將成為NPI中心（New Product Introduction）以及集團的人才培育基地。

貿聯集團執行董事郭殷如補充說明，其實貿聯位於美國加州佛利蒙的總部，起初也是以NPI為主軸發展起來的，貿聯將複製佛利蒙總部的成功經驗，期許打造台南新廠成為集團未來最先進的廠區之一。