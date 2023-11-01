2023南投清境火把節 10／27、28擴大舉辦 馬術表演秀11／1恢復演出

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

十月底的南投夜空帶著閃爍，有國人熟悉的「日月潭花火節」，清境山上在10月27、28日則舉辦「清境火把節」。今年的火把節不同於過往只有一天，首度擴大舉辦，除了原本的雲南之夜，新增原鄉之夜。

火把節是源自大陸彝族、哈尼族、白族、納西、基諾、拉祜等西南少數民族的傳統節日，一般在農曆六月舉行，又稱為「星回節」或「東方狂歡節」。

1961年隨著異域孤軍與雲南少數民族移居台灣，居住地則以南投清境為大宗，為了傳承故鄉文化，滇緬移民遂於2007開始舉辦「清境火把節」。負責承辦今年火把節的清境社區發展協會理事長李克之表示，「薪火相傳」是火把節的主要意涵，由居民高舉火把、照天祈年、除穢求吉，象徵部落團結齊心，數十年以來，當初的滇緬移民早已與當地仁愛鄉原住民合為一家，身為滇緬第二代，有責任做好傳統文化傳承，從長街宴到火把節，是訴求情感與精神認同，是以在今年活動中，特別將滇緬第三代一同帶入，希望他們藉由火把節深刻了解家鄉文化習俗。

李克之指出，清境火把節每年多在十月底舉辦，會用不同種族為主題，今年第17屆以「傈僳族」為主題，採用由「弓弩」、「火塘」及「俄勒帽」所組成的傈僳族吉祥圖案作為活動主視覺。當天族人會穿上傈僳族傳統服飾參與活動。火把節當晚則有雲南民族舞蹈與原住民傳統舞蹈表演，與各式樣的滇緬、原住民美食。活動高潮是大家用火把點燃場中篝火，象徵照天祈年、除穢求吉、部落團結、薪火相傳，今年南投縣長許淑華也穿上傈僳族傳統服飾與民眾圍著篝火一同「打歌跳」。

李克之說，今年舉辦規模比往年更盛大，很快地明年四月就會開始籌備十月底的火把節，滇緬移民的第三代已經慢慢地參與社團事務，在傳統文化中加入創意與活力，更歡迎全國民眾甚至是外國遊客都能一同參與清境火把節的年度盛事。

今年火把節在清境國小舉辦，鄰近清境農場，清境農場除了青青草原、天空步道、櫻花小徑，剪羊毛秀，多數人則不知道清境農場是由國軍退除役官兵輔導委員會管理，聽起來「很正經」的政府機關，卻將清境農場打造成為國內人氣最高的農場，朋友、情侶、家庭出遊都適合。

農場最著名的剪羊毛秀，起源於民國53年進口綿羊，直到79年規畫綿羊與遊客互動，在86年試辦剪羊毛秀，隔年列為正式表演至今。農場的綿羊種類計有柯利黛綿羊、薩福克綿羊，以及去年剛引進原產自瑞士山區，號稱世界最可愛的瓦萊黑鼻羊，目前也開放遊客與剛出生小羊互動玩耍、餵奶。

農場另一項賣點是馬術表演秀，可惜八月風災造成表演場地毀損，一度重創清境農場觀光，清境農場副場長王仁助幾乎天天盯著重建工程，所幸已整備完成，並在11月1日正式恢復演出。

馬術秀表演主要是以「利比扎馬」為主，利比扎馬主要特色在於腳步輕盈，跑動時像是在跳舞，騎師聘請最擅長騎馬的蒙古人駐點演出。現場也有小騎師體驗活動，開放遊客參觀馬廄，體驗「一日馬廄清潔工」，負責照顧馬匹，牽馬散步，以及基礎的騎乘教學。

在清境農場還有客房數最大的清境國民賓館，同樣由國軍退除役官兵輔導委員會管理，它同時也是清境地區唯一具污水處理衛生安檢合格及三星級認證的住宿旅館。清境農場觀光行政組組長周宜慶表示，國民賓館經營主軸要用「拙樸」來形容，樸實、率真。設備也許不是最新，但一定最乾淨，提供住客乾淨整潔的房間，是旅宿業的中心思想。

周宜慶說，國民賓館員工大多是附近居民，工作超過30多年的老員工不少，因為他們對賓館有著深厚感情，也才能一點一滴累積賓館聲譽。以旅客最直接面對的房務清潔，打開門的那一瞬間，可能就對這間旅館在心中寫上分數，這些房務人員不僅是老經驗，也必須具有職人精神。

在國民賓館擔任房務超過30年的黃慧美，本來是埔里人，因為到清境遊玩恰巧認識現在老公，就在賓館一做30年。對黃慧美來說，賓館不只是提供經濟上報酬，也是另一個家，同事就像家人，相處起來非常開心。快樂心境會反映在工作上，用客人的心態出發，整理後的房間自己看得舒服，將這樣的愉悅傳達給客人。

對於整個清境農場未來發展，清境農場場長林中行說，農場發展有其政策目的與歷史淵源，但數十年下來已與整個清境地區相互依存，比較大的挑戰還是在於人力青黃不接，未來將致力打造更好的工作環境，吸引在地年輕人一同努力，提供良好的休憩內容與服務，自然就能提供國人優質的旅遊體驗。