「媽，別鬧了！」導演陳慧翎逝世 享年48歲

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曾獲5座金鐘獎肯定、執導影集「媽，別鬧了！」及「下一站，幸福」的導演陳慧翎今天下午病逝，享年48歲。與她認識將近15年的製作人周銓證實消息，表示要繼續把她未完成作品拍完。

陳慧翎是集編導於一身的優秀影視工作者，曾獲金鐘獎導演、編劇及剪輯獎肯定。作品包含「那年，雨不停國」、「下一站，幸福」、「拜金女王」、「你的孩子不是你的孩子–貓的孩子」等。

不過她在2013年確診子宮頸癌，歷經數次復發，埋首影視工作期間仍不停與病魔搏鬥。她最後一部上映作品，是2022年由比莉、賈靜雯、柯佳嬿、吳慷仁等人主演的喜劇影集「媽，別鬧了！」。

與陳慧翎從2009年「下一站，幸福」就開始合作的製作人周銓告訴中央社記者，今天下午在陳慧翎媽媽及20、30名朋友陪伴下，在台北萬芳醫院安詳離開人世，「是帶著滿滿的愛中離開，沒有痛苦」。

他坦言陳慧翎前陣子不斷進出加護病房，很辛苦，「走了也算是解脫、功德圓滿」，稍晚友人會在陳慧翎的臉書公布消息。

周銓表示，他和陳慧翎認識近15年，卻像認識一輩子那麼久，共同拍了無數的作品，「有人說我們兩個像『雙生火焰』，比靈魂伴侶更深的關係，當然會很難過，但還是希望她不再受任何病痛。我覺得她很幸福，離開的時候，身邊有親友陪伴她到最後一刻，沒有什麼遺憾。」

周銓透露兩人原定規劃明年要開拍影集「祝妳幸福」，劇情是關於陳慧翎媽媽的故事，還有另外一部電影「我的老婆是紙做的」，他強調：「這些作品我會繼續幫她完成，她想要拍的，我們一定會幫她拍出來。」