皇家禮炮聯手時尚 打造台北101限定精品店

威士忌之王「皇家禮炮」向來與時尚有著深刻的聯結，繼2021年與英國新銳設計師Richard Quinn推出皇家禮炮21年「新奢時尚系列第一代」藍玫瑰限定版，完美跨界時尚，成為頂級藏家的夢幻逸品。今年，雙方再度攜手推出皇家禮炮21年「新奢時尚系列第二代」，以優雅與野性兼具的獨特美學，不僅瓶身換上橙紅玫瑰限定版與法蘭西菊限定版，就連香味口感也融入設計師的創意，充滿時尚氛圍。 新銳服裝設計師Richard Quinn的高級訂製服以採用珍稀罕見的布料著稱，因此集團調酒師Sandy Hylop在思索創作皇家禮炮21年「新奢時尚系列第二代」威士忌時，也調和了多款已關廠不復再製的珍稀原酒，包括擁有「神秘之泉」美稱的「凱普多尼克」（Caperdonich ）、位在河谷高地名列蘇格蘭最高酒廠的「布萊弗」（Braeval）等，不僅珍貴稀有，且更添傳奇。 即日起至11月13日皇家禮炮在台北101四樓打造精品館，現場展出Richard Quinn的高訂服，現場限時限量預購皇家禮炮21年「新奢時尚系列第二代」，並提供每日限量50杯的單杯純飲。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！