宋濤會見蘇清泉：在符合規定下 為台灣石斑魚輸陸提供幫助

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大陸國務院台辦主任宋濤1日在廣西南寧會見國民黨政策會副執行長蘇清泉、台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成。宋濤表示，今年以來，大陸先後恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹莢魚、番荔枝（釋迦）輸入；大陸將在符合相關規定的前提下，為台灣石斑魚等農漁產品輸入大陸提供幫助。

新華社報導，第19屆桂台經貿文化合作論壇舉辦期間，兩岸有關方面在廣西南寧就深化兩岸農漁業合作、台灣地區農漁產品輸入大陸積極溝通。

宋濤1日在南寧會見蘇清泉、黃一成一行時表示，大陸高度重視島內基層農漁民的訴求和利益；只要堅持九二共識、反對台獨，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決。

宋濤指出，今年以來，大陸擴大兩岸交流合作，先後恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹莢魚、番荔枝輸入。他強調，大陸將在符合相關規定的前提下，為台灣石斑魚等農漁產品輸入大陸提供幫助，持續推進兩岸農漁業合作，支持島內農漁民來大陸發展。

報導稱，一段時間以來，台灣農漁民透過身兼中華華夏農經協會理事長的蘇清泉，以及黃一成等人士表達希望參與大陸農漁業高質量發展、恢復台灣石斑魚等農漁產品輸入大陸的心聲。

據新華社引述，蘇清泉表示，此次受國民黨方面和黨內重要人士委託，專程來大陸為台灣農漁民發聲。他說，兩岸一家親，只有堅持九二共識、反對台獨，兩岸才能和平穩定，兩岸農漁業交流合作才能持續推進，台灣農漁產品才能順利輸入大陸，農漁民才能有更好發展。

黃一成指出，將帶領更多台農台胞參與大陸農漁業高質量發展，與島內鄉親一道為兩岸交流合作、兩岸關係和平發展貢獻力量。報導稱，台灣業者還就兩岸農漁業企業合作發展、台灣農漁民參與大陸鄉村振興等提出了建議。

大陸是台灣石斑魚等漁業產品主要外銷市場，大陸去年6月以檢出禁用藥物和藥物超標為由，暫停台灣石斑魚輸入。