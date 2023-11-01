觀望Fed利率決策 台指期夜盤小漲

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國聯準會（Fed）將於台灣時間2日凌晨公布利率決策，在此前夕，美國「小非農」ADP數據再度爆冷，就業人數增加11.3萬，遠低於市場預期的15萬人，薪資增速也放緩至兩年最低水準，美股四大指數集體開高，但在市場觀望心態濃厚下僅維持小漲，台指期則延續早盤信心，續漲48點，暫報16,098點。

台灣期交所內的美股三大指數也集體走揚，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別揚升67點、20.25點與84點；英國富時100期貨也同步上漲40點，暫報7,379點。

美國芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場預期本次Fed維持利率在5.25％～5.5％的機率高達99.2％，不升息幾乎已是板上釘釘，然會後記者會主席鮑爾談話依舊引關注，市場預期仍將維持一貫偏鷹論調，採「鷹派暫停」策略，保留日後升息空間，並強調未來將維持高利率較長時間。

美國發布ADP報告顯示，10月私營企業就業人數增加11.3萬，低於預期的15萬人，市場指出，美國汽車工人聯合會（UAW）至少3萬名成員參與底特律三大汽車製造商之罷工，可能因此削弱製造業就業人數，但儘管如此，該數據仍高於前值的8.9萬，顯示勞動力市場強勁；另ADP報告也顯示10月工資年增5.7％，創兩年來最低增長速度，連13個月下降。

永豐期貨指出，台股1日挑戰收復5日線再度無功而返，雖續守萬六大關，不過諸多利空因素仍打壓投資人情緒，在大盤落底訊號尚未出現前，預期台股短線仍將維持弱勢整理格局。