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亞光前3季每股賺1.79元 跨足超透鏡領域

  • 中央社

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亞光公告第3季每股盈餘（EPS）0.65元，累計前3季EPS為1.79元，並宣布與世界頂尖研究大學分拆出Myrias Optics Inc., 合作跨足超透鏡Metalens領域，實現AR、VR、MR元宇宙應用。

亞光表示，著眼未來先進光學發展，與世界頂尖研究大學分拆出Myrias Optics Inc., 合作跨足Metalens領域；採直接奈米壓印（NIL）高折射率全無機材料技術，取代傳統半導體冗長蝕刻等製程，具快速、高效、低成本等優勢，而高折射率、可微調、耐高溫、耐候不易變質等材料特性，將可提高光學聚焦效率及可視範圍（FOV）。

亞光指出，Metalens具有微型化與成本效益優勢，未來將可取代現有複雜結構多鏡片鏡頭，除了將實現未來元宇宙的應用，並使多種光學應用包括消費性電子、自駕車等領域產生革命性變革。

此外，亞光將擴大菲律賓生產規模，已啟動新廠計畫，預計於2024年底完工投產，持續以核心玻璃非球面技術，發揮多元產品效益，鎖定特殊光學元件、高階手機鏡頭、車載鏡頭、瞄準器、雷射測距儀，以及智能視訊會議裝置、機器人移動平台AGV及AMR等產品。

亞光今天也公布112年第3季財報，合併營收新台幣47.15億元，歸屬母公司業主淨利1.82億元，基本每股盈餘0.65元。前3季合併營收130.02億元，歸屬母公司業主淨利約4.99億元，基本每股盈餘1.79元。

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