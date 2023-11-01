柯能源配比肯定天然氣作為橋接能源 經部：避免片段式批評

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有關民眾黨柯文哲主席1日提出2030年的能源配比，經濟部表示，民眾黨主張2030天然氣佔比45％，這是務實看待橋接能源功能，呼籲對於包括基隆協和在內的新增天然氣接收站計畫，應該多多支持。此外柯主席提出再生能源從原主張的40％修改為30％，仍需要大力推動再生能源，再次期待未來能源討論應回歸理性，避免片段式的批評。

經濟部指出，若要在2030年要達到核電10％，計算後發電量需要約340億度，換算後大約是核一、二、三共六部機組都延役維持運轉下才有可能達成。但發得出電的政策才叫務實，現實上核一、二乾貯卡關問題，凸顯地方對核廢料疑慮仍高。核一已於2019年因運轉執照屆期進入除役階段，且因腹地不足，關鍵啟動的氣渦輪發電機已拆除，移作新北市府要求的室內乾貯用地，已不可能重啟。

以再生能源搭配燃氣機組作為達成淨零的主軸已成為朝野共識。

經濟部表示，柯主席今日提出2030年再生能源達到30％，同時燃氣機組佔比45％，而先前侯市長也提出2030年再生能源占比達27％、燃氣機組佔比45~47％，均與政府現行政策的方向一致，顯示朝野各界人士均認同再生能源是我國未來要達成淨零最重要的方法，且需要搭配燃氣機組作為橋接過渡，政府樂見此一共識，也期盼朝野各界共同努力再生能源發展。

經濟部指出，能源政策講求價值與能源組合的多元平衡，面對再生能源發展，柯主席錯引非漁電共生案場照片批評，或是把12年前的價格講成今天的太陽能發電一度9元；今天既然在能源配比上強調天然氣橋接能源的重要性，過去仍批評政府重押燃氣，這些都不是健康的討論方向。朝野都對再生能源與燃氣的減碳效果有共識，應該共同努力推動，一起達成能源轉型與2050淨零的目標。